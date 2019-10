TERZO SETTORE, A MILANO REGIONE FINANZIA 41 PROGETTI CON 1.368.684 EURO

Milano, 10 ottobre 2019 – Regione Lombardia ha concluso l’iter di

valutazione dei progetti relativi al Bando di sostegno alle

organizzazioni e associazioni del Terzo settore, che comprendono

le organizzazioni di volontariato e le associazioni di

promozione sociale.

Quest’anno sono stati presentati 156 progetti, con un incremento

del 31 per cento rispetto allo scorso anno; 154 progetti sono

stati esaminati da parte del Nucleo di valutazione, 2 sono stati

esclusi per carenza documentale.

Al termine della valutazione 114 risultano essere i progetti

ammessi e finanziati interamente.

GLI OBIETTIVI – “Sono molto soddisfatto della partecipata

adesione al bando regionale da parte delle associazioni che,

insieme alle Istituzioni, contribuiscono a migliorare il

benessere complessivo delle comunita’ lombarde – ha commentato

l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e

disabilita’ Stefano Bolognini -. La capacita’ di costruire reti

attorno a bisogni territoriali, l’attenzione al coinvolgimento

delle giovani generazioni nell’attivita’ di volontariato e nella

vita associativa e la tendenza a farsi carico di bisogni

inediti, costruendo risposte flessibili e centrate sulla

relazione diretta con la persona, sono gli obiettivi su cui i

progetti troveranno realizzazione”.

TIPOLOGIE DI PROGETTI – I 114 progetti finanziati si

distribuiscono nelle seguenti tipologie: 66 a carattere locale,

presentati da una rete di almeno 2 enti, finalizzati a obiettivi

centrati su esigenze della realta’ locale; 45 a carattere

territoriale, realizzati da almeno 4 partner su un territorio

piu’ ampio corrispondente a diversi ambiti territoriali; 3 a

carattere regionale, con reti strutturate di almeno 10 enti

partner effettivi con obiettivi di sviluppo dei singoli attori

del terzo settore.

“Il valore aggiunto di questo bando – ha detto Bolognini – e’ la

ricchezza dei progetti presentati, le cui azioni si rivolgono,

ad esempio, a percorsi di formazione di volontari, alla

realizzazione di progetti accessibili e inclusivi, alla

disabilita’ e alla violenza di genere, al bullismo,

all’animazione sociale, allo spreco e poverta’ alimentare, alla

costruzione di legami sociali, alla valorizzazione di pratiche

inclusive e al sostegno del ruolo dei caregivers. Attraverso la

rete, che in questo modo Regione Lombardia riesce a rafforzare e

sostenere, i nostri territori riusciranno a intercettare i

bisogni espressi e a dare risposte in modo concreto, congiunto e

diretto”.

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO – Le risorse destinate ai progetti

ammontano complessivamente a 3.511.440 euro; la somma finanzia

interamente i 114 progetti che dovranno essere conclusi entro il

30 settembre 2020.

MILAANO E PROVINCIA – A Milano e provincia sono stati presentati

56 progetti, ne sono stati approvati 41 e destinate risorse pari

1.368.684 euro.

Di seguito le associazioni, la tipologia del progetto (locale,

territoriale) e il titolo del progetto:

– Diversamente odv, locale, ‘Un aiuto a chi aiuta. Interventi di

supporto alla formazione e al benessere del volontario’;

– Auser Insieme Volontariato Cologno Monzese, locale, ‘Reload:

nuove generazioni’;

– Vivi Down – Associazione italiana per la ricerca scientifica e

per la tutela della persona down, locale, ‘Chatto dunque sono.

Per un uso consapevole e inclusivo dei social media’;

– Damatra’, locale, ‘Sconfinare: percorsi di inclusione

territoriale’;

– Fondazione Franco Verga – C.O.I., locale, ‘La stazione – Un

luogo di relazione, di scambio e di orientamento’;

– Casa per la pace Milano, locale, ‘Fare scuola essere

comunita”;

– A Braccia Aperte Onlus, Locale, ‘Condividere con gusto’;

– Locanda di Gerico, locale, ‘Insieme siamo un dono: fase 2’;

– Associazione In cerchio per le persone Fragili, locale,

‘Near vicinanza e sostegno. L’amministrazione di sostegno per le

persone fragili’;

– Associazione Cena dell’Amicizia, locale,

‘Un paracadute contro le cadute psichiche’;

– Associazione Nazionale Subvedenti Onlus, locale, ‘Sis –

Servizio Integrato Sensoriale’;

– Medici volontari italiani, locale, ‘Diverse voci per una rete

di solidarieta”;

– Officine Buone, locale, ‘Special Cook’;

– Aus Niguarda Associazione per l’unita’ spinale di Niguarda,

locale, ‘Avanti il ‘prossimo’! Azioni di vicinanza e supporto

sociale, sensibilizzazione e sollievo contro l’isolamento delle

persone fragili di Milano;

– Associazione l’Ortica, locale, ‘Mutuo aiuto: la peer community

nella riabilitazione delle persone con autismo’;

– Associazione Nestore, locale, ‘Scuola-Territorio@Municipio8’;

– Associazione Alberio ente educativo di assistenza per minori

disadattati, locale, ‘Bisogni, desideri, empatia e

co-responsabilita’ al femminile;

– Associazione italiana contro la diffusione del disagio

giovanile, locale, ‘Bon Ton Web’;

– Associazione CasAmica onlus, locale, ‘#Anche tu puoi’;

– L’Abbraccio Onlus, locale, ‘Empowerment della famiglia self

empowerment per giovani con disabilta”;

– Fare Assieme aps, locale, ‘Salute mentale in quartiere’;

– Abc Associazione Bambini Cerebrolesi Lombardia onlus,

territoriale, ‘Sentieri locali di coesione e inclusione

sociale’;

– Avo Milano, territoriale ‘Formiamoci, Formiamo & Cresciamo’;

– Associazione Lule onlus, territoriale, ‘Trame di

partecipazione dell’Alto Milanese’;

– Associazione La Bottega dell’Orefice, territoriale, ‘App-tenti

al lupo … che c’e’ in te!’

– Associazione Ambiente Acqua, territoriale, ‘Sulle orme di

Greta…verso il vivaio sociale!’;

– Associazione di promozione sociale Oltrespazio, territoriale,

‘Coltiviamo Mondi Insieme’;

– Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Consiglio Regionale

Lombardo, territoriale, ‘Disabilita’ e violenza’;

– Odv Associazione Arcobaleno onlus, territoriale,

‘Unire – Universi in rete / Comunita’ e generazioni per

l’inclusione sociale e l’autonomia di giovani e donne migranti’;

– Gruppi di volontariato Vincenziano – Aic Italia – Milano,

territoriale, ‘Sguardi e traguardi al femminile’;

– Sesta Opera San Fedele onlus, territoriale, ‘F.A.I.RE.

Formare, Assistere e accompagnare verso una Integrazione

Responsabile’;

– Associazione San Fedele, territoriale, ‘Xenia – azioni X

Educare, Narrarsi, Includere, Accogliere’;

– Bdp Banda dei Pirati, territoriale, ‘Comunita’ Solidali’;

– Codici Centro per ii diritti del Cittadino, territoriale,

‘Tully Talks’;

– Diesse Lombardia, territoriale, ‘Associazionismo educativo,

inclusione sociale, cittadinanza attiva’;

– Banco farmaceutico Milano onlus, territoriale, ‘Sider Farma’

– Telefono Donna Onlus, territoriale, ‘Vicini a te: rafforzare i

legami di vicinanza e diminuire la solitudine nei Quartieri di

Edilizia Residenziale Pubblica nell’ambito della Citta’ di Milano

e nel Distretto Magentino- Abbiatense’;

– Federazione Regionale Lombarda Societa’ di San Vincenzo De’

Paoli, territoriale, ‘Risorse consapevoli. Volontari, famiglie

ed energie per il cambiamento’;

– Dimore per l’accoglienza, territoriale, ‘Tessere legami,

scoprire talenti: una strategia relazionale innovativa’;

– Acli Milano, territoriale, ‘Agopuntura di comunita’. Un

progetto di cura olistica del territorio’;

– Auser Regionale Lombardia, regionale, ‘Trame di

partecipazione’.