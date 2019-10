TREZZANO. INAUGURATO IL GIGANTE, PRIMA DI SEI RIAPERTURE DI EX PUNTI VENDITA IPERDI’ E SUPERDI’

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 10 ottobre 2019 – Alla presenza del Sindaco, Fabio Bottero, e dei responsabili di negozio e dipendenti, ha aperto oggi il supermercato “Il Gigante”, con una grande inaugurazione.

“Apre oggi il supermercato Il Gigante, una splendida notizia per tutti i cittadini trezzanesi e soprattutto per i 32 lavoratori, già dipendenti Iperdì, che sono stati assunti dal nuovo operatore.

E’ stato un anno intenso, ricco di emozioni, vissuto fianco a fianco tra Comune, ex dipendenti e tutta la comunità, insieme per salvaguardare il lavoro. Oggi torna a vivere uno spazio che è sempre stato un punto di riferimento per Trezzano, e non solo per gli acquisti.

Ringrazio i lavoratori per non aver abbandonato la fiducia, l’Area Sviluppo del Territorio e tutti i nostri uffici comunali e la proprietà per il lavoro svolto, il dott. Panizza Presidente de Il Gigante che ha mantenuto la parola data.” le parole del Sindaco Fabio Bottero.

Chiuso dallo scorso settembre 2018, in seguito all’uscita dell’azienda Superdì, il nuovo “mondo fresco” targato Il Gigante è uno spazio di 2.500 metri quadrati totalmente rinnovati nel quale riprenderanno a lavorare con contratto a tempo indeterminato tutti i 32 dipendenti che in questi mesi si erano trovati in cassa integrazione.

Si tratta in realtà della prima di sei riparture previste da qui ai prossimi mesi di punti vendita – ex IperDì e SuperDì – che il gruppo italiano fondato nel 1972 dall’attuale presidente Giancarlo Panizza ha deciso di riportare in vita e nei quali opereranno i 178 dipendenti che nell’ultimo anno hanno vissuto una situazione precaria, ma che stanno già seguendo il programma di formazione e affiancamento nei diversi punti vendita de Il Gigante.

“In un momento di instabilità economica, in cui si registrano crisi occupazionali, noi siamo comunque positivi e crediamo sia importante continuare ad investire” spiega Giorgio Panizza de Il Gigante.

“Evitare a molte famiglie la difficoltà di un licenziamento – ha continuato Panizza – ci è parso doveroso per ripartire insieme nel segno della concretezza, dell’innovazione e del legame con il territorio”.

L’immobile di Trezzano, frutto di una completa e importante ristrutturazione, vuole essere davvero un nuovo mondo nel quale fare la spesa, un ambiente con caratteristiche innovative.

Fin dalla progettazione il tema del rispetto dell’ambiente è stato protagonista: dall’impiantistica di illuminazione a Led, con una conseguente riduzione delle emissioni di Co2 nell’atmosfera e abbattimento totale di emissione di raggi ultravioletti e infrarossi, al moderno impianto di condizionamento che, integrato con quello di refrigerazione, garantisce il mantenimento della corretta temperatura degli impianti e dei banchi refrigerati, si è così operato nel rispetto della sostenibilità.

Con lo stesso principio è stato introdotto il reparto per la produzione interna di pane e snack. Il pane fresco, sfornato più volte al giorno, sarà lavorato con lievito madre italiano, per un prodotto buonissimo, più digeribile e con tempo di conservazione maggiore.

Spostando l’attenzione sui reparti, il format mette in risalto il “fresco”, che da sempre caratterizza l’offerta del gruppo.

Gli “Specialisti del fresco”, anche in questo punto vendita, hanno infatti previsto, la macelleria, con carni garantite grazie a controlli veterinari in collaborazione con gli allevatori ed una speciale vetrina dedicata alla maturazione dei tagli pregiati scelti dopo accurate selezioni, il reparto gastronomia con salumi e formaggi e, non ultimo, il reparto rosticceria con piatti tipici della tradizione italiana.

Completeranno l’offerta del fresco, l’ortofrutta, la pasticceria di produzione propria e la pescheria, la cantina dei vini altamente fornita ed il punto di ristoro all’ora di pranzo.

A disposizione della clientela che, per esigenze di tempo, preferisce la spesa online, anche il Gigante Drive: la spesa online, effettuata comodamente da qualsivoglia supporto informatico e ritirata all’orario prescelto all’ingresso riservato ai clienti del servizio Drive.

“L’esperienza di acquisto – per Giancarlo Panizza – è la ragione per la quale un cliente ritorna da noi. L’apertura di Trezzano vogliamo sia un segnale che le cose possono essere fatte bene, se si lavora con impegno, mantenendo l’identità di azienda italiana che difende i valori e le tradizioni, soddisfacendo le nuove esigenze”.

Il Gigante è socio di Selex gruppo commerciale, la terza realtà italiana della distribuzione moderna e conta oltre 60 centri commerciali, ipermercati, supermercati di prossimità e negozi di franchising.

I numeri del nuovo Il Gigante:

2500 metri quadrati

nove casse + quattro casse fast lane + due casse dedicate alla ristorazione

area ristoro con 60 posti a sedere

parcheggio con 170 posti auto