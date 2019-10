BRESCIA. AREA CAFFARO, ARPA TROVA INQUINAMENTO DA MERCURIO

CATTANEO: IL MINISTERO DELL’AMBIENTE SI E’ DIMENTICATO DEL SITO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobtr 2019. Il monitoraggio preciso e puntuale di

Arpa ha consentito di rilevare, nel Sito di Interesse Nazionale

‘Caffaro’ di Brescia, l’inquinamento da mercurio.

Lo evidenzia l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione

Lombardia Raffaele Cattaneo.

“L’attivita’ di controllo di Arpa – afferma l’assessore Cattaneo

– ha rilevato l’inquinamento da mercurio dopo aver gia’

evidenziato una serie di criticita’ nella relazione a seguito

dell’indagine svolta nel periodo da febbraio a luglio, in

particolare relative all’ex reparto Cloro Soda”.

“Relativamente al mercurio – spiega l’assessore -, la relazione

rimarcava la presenza di disamalgamatori che non risultavano

essere stati svuotati dall’amalgama di mercurio e rilevava in

una zona sottostante la presenza di gocce di mercurio in stato

metallico, a conferma dello stato di completo abbandono del

reparto”.

“Nulla e’ stato fatto, in quest’anno, dal Ministero dell’Ambiente

che si e’ dimenticato di quest’area” prosegue Cattaneo.

“Richiamo il Ministero alle sue responsabilita’ – dice ancora

Cattaneo – essendo quest’area un Sito di Interesse Nazionale. Mi

domando quale attivita’ di vigilanza e custodia sia stata messa

in atto da chi oggi ha la proprieta’ e la responsabilita’

dell’area”.

“Regione Lombardia – conclude l’assessore Cattaneo – ha chiesto

da tempo al Ministero di rinnovare l’Accordo di Programma e che

le vengano affidate le competenze amministrative per la gestione

della bonifica. Se questa richiesta fosse stata accolta non ci

troveremmo in queste condizioni”.



V.A.