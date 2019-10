Come montare i video con Windows e Mac

Milano, 11 ottobre 2019 – Sia su Windows che sul sistema operativo utilizzato dai Mac, possiamo effettuare operazioni per montare i video ricorrendo ad uno dei tanti programmi di video editing.

Se però l’obiettivo è quello di effettuare operazioni non troppo complesse, potrebbe risultarci più comodo utilizzare le applicazioni per fare montaggio video già presenti sui due sistemi operativi.

Su Windows, è possibile montare e modificare a piacimento i video sfruttando le funzioni presenti nell’app Foto. Sul Mac, è invece disponibile iMovie. Maggiori informazioni nei prossimi paragrafi.

Montare i video con Windows

Su Windows è inclusa l’app Foto che tra le sue funzioni include anche quelle di video editing.

L’app Foto preinstallata su Windows oltre a visualizzare immagini, consente anche di creare video in automatico con le risorse multimediali scelte dall’utente. Ma anche di modificare video manualmente, tramite le funzioni di video editing. Tali funzioni possono andare bene a coloro che devono effettuare operazioni relativamente semplici.

Come avviare l’app Foto? Aprendo il menu di Windows, la troviamo nell’elenco delle applicazioni presenti sul nostro computer.

Una volta aperto il programma, possiamo selezionare la voce “Progetti video” e quindi cercare il filmato a cui effettuare le modifiche, tra le varie cartelle presenti nell’unità C o altre unità disco. In alternativa, la funzione di editor video del programma Foto è accessibile nel menu di Windows anche dall’icona chiamata appositamente “Editor video”.

Quando abbiamo scelto il filmato, possiamo selezionarlo in modo da poterlo modificare. Che tipo di modifiche sono consentite? Le funzioni dell’app Foto per modificare i video consentono, tra le altre cose, di:

Tagliare il video, eliminando alcune parti.

Aggiungere altri video (o alcune parti di tali video), oppure immagini.

Ruotare il video in tutto o in parte.

Dividere il video in più filmati diversi, e magari spostarli a piacimento nello storyboard, oppure copiarli per metterli anche in un altro punto dello storyboard. Lo storyboard è la parte del programma a partire da cui è possibile effettuare tutte le modifiche al video, e visualizzarle in anteprima premendo play.

Aggiungere del testo.

Inserire simpatici effetti 3D.

Modificare la velocità del video o di una parte di esso.

Disegnare all’interno del filmato.

Aggiungere musica in sottofondo.

Montare i video con iMovie

iMovie è un programma preinstallato su Mac che possiede interessanti funzioni di video editing, ed è semplice da usare.

Per avviare iMovie, programma disponibile su Mac, dobbiamo recarci nella sezione applicazioni. Una volta aperto il programma, dobbiamo selezionare il menu File e scegliere “Nuovo progetto”, e quindi decidere un nome per il titolo del video per poi premere su “Crea”.

In seguito, possiamo andare su “Importa” e quindi su “Importa Video”, e scegliere il video che vogliamo modificare. Fatto ciò, clicchiamo su “Ok” e siamo pronti per cominciare.

Il programma iMovie mette a disposizione numerose funzioni interessanti per gli utenti. Inoltre è un’applicazione molto semplice da usare. A differenza del programma “Foto” per Windows ha più opzioni disponibili. Le sue caratteristiche lo rendono un programma apprezzabile anche ad alcuni degli utenti più esperti.

Ad ogni modo, se lo vogliamo con questo programma di video editing possiamo effettuare anche soltanto le operazioni più basilari, come ad esempio: aggiungere del testo al video, aggiungere musica, inserire nel video anche immagini o altri filmati, modificare la velocità del video in tutto o in parte, tagliare una parte del video, duplicare una parte del video per inserirla in un altro punto del video stesso, inserire dei filtri, ecc.

Inoltre, come in tutti i programmi di video editing anche con iMovie possiamo vedere in anteprima tutti i cambiamenti che vengono effettuati, grazie all’apposito storyboard che rappresenta il punto a partire dal quale possono essere fatte tutte le varie modifiche.

L. M.