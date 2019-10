L’Orchestra Esagramma scende in piazza a Cinisello Balsamo

13 ottobre 2019, ore 16 – Oratorio di S. Eusebio

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 11 ottobre 2019 – Diffondere la cultura della musica come mezzo di inclusione, partecipazione e coesione sociale in alcune aree di Cinisello Balsamo in cui il rischio di devianza giovanile è molto alto: violini, violoncelli, contrabbassi, arpe, timpani, xilofoni saranno i protagonisti dell’iniziativa proposta dall’Orchestra Esagramma domenica 13 ottobre alle 16 all’oratorio di S. Eusebio, al civico 15 dell’omonima via.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione VI.BE (Vittorio Beretta Musica e Cultura) in collaborazione con la Fondazione Sequeri Esagramma.

Un incontro tra due realtà presenti sul territorio milanese, unite dall’idea che la musica aiuti a far crescere meglio le persone e che perciò debba essere alla portata di tutti.

Non solo quindi un concerto. Sarà, infatti, il pubblico il vero protagonista. I musicisti coinvolgeranno bimbi e adulti, giovani e anziani, con o senza disabilità, nell’esecuzione di opere di Bizet, Stravinskij, Musorgskij, Gershwin, appositamente rielaborate dagli esperti Esagramma.

Nel momento dedicato a “Prova l’orchestra” potranno cimentarsi anche coloro che non hanno mai suonato prima e conoscono poco e per nulla la teoria musicale.

Il direttore dell’Associazione VI.BE., Claudio Poretti, e la coordinatrice della Fondazione Esagramma, Francesca Vergani sono concordi sulle potenzialità educative della pratica musicale, sostenendola a tutti i livelli e in tutte le forme, “perché – affermano – la musica educa il bello e il suo apprendimento insegna ad approcciarsi alle complessità della vita, aiutandoci a comprendere ciò che ci circonda, anche se ci sembra diverso”.

L’associazione VI.BE. è nata nel 2011 con l’intento di promuovere attività di educazione e solidarietà sociale attraverso la musica e la cultura come saperi da diffondere e condividere con tutti.

Il suo scopo è quello di creare opportunità di avvicinamento al mondo musicale attraverso iniziative culturali e di confronto in cui tutti vengono inclusi e seguiti. Eventi e concerti realizzati sul territorio per potersi appassionare agli strumenti musicali, creando occasioni per suonare insieme.

La Fondazione S. Esagramma, nata nel 1983, è un centro clinico di formazione e ricerca che da più trent’anni sviluppa e applica metodologie riabilitative ed educative originali rivolte alle persone con disabilità intellettiva, autismo disagio sociale e fragilità psichica.

La MusicoTerapiaOrchestrale®, l’Educazione Orchestrale Inclusiva e l’Educazione Vocale Affettiva sono alcune delle metodologie che la Fondazione applica per dare la possibilità a centinaia di ragazzi con disabilità di maturare non solo la passione per la musica, ma soprattutto di acquisire maggiori competenze nelle relazioni, di ampliare la propria espressività e di rinforzare l’immagine di sé.

Vi.Be.

L’associazione di Cinisello Balsamo opera con particolare attenzione al territorio del quartiere popolare di Sant’Eusebio, per offrire opportunità a tutti, oltre le barriere sociali e culturali. È composta da soli volontari che condividono queste finalità e le portano avanti ponendo al centro la relazione con i ragazzi. Ciascuno mette a disposizione le sue competenze e risorse e lavora con gli altri in una logica di cittadinanza attiva, finalizzata alla libera condivisione dei saperi.

Vi.be. realizza percorsi educativo-musicali incentrati su una crescita personale dei ragazzi e che incoraggiano chi mostra il desiderio di approfondire la conoscenza della musica a intraprendere percorsi formativi più strutturati, scolastici o accademici.