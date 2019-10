ORIGGIO (VA). RIFIUTI SPECIALI, BLOCCATO TRAFFICO ILLECITO

DE CORATO E CATTANEO: IN PRIMA LINEA PER CONTRASTARE REATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2019. Oggi, a Origgio (Varese), gli uomini

del Noe dei Carabinieri hanno individuato lo stoccaggio

illecito, di 3500 tonnellate di rifiuti in un’azienda.

DE CORATO: IN PRIMA LINEA PER COMBATTERE ILLECITI – “Regione

Lombardia – spiega l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato – e’ in

prima linea nella promozione della sicurezza e della salute

lottando contro ogni forma di illecito e il monitoraggio

costante e capillare del territorio, per cui servono sempre piu’

risorse e tecnologie, rientra nella nostra politica operativa

quotidiana”.

CATTANEO: SEQUESTRI SONO CONSEGUENZA SFORZO COMUNE – “In queste

ultime settimane – aggiunge l’assessore all’Ambiente e Clima,

Raffaele cattaneo – si stanno moltiplicando i sequestri di aree

di stoccaggio illegittimo di rifiuti. Certamente e’ la

conseguenza dello sforzo comune di prevenzione, sollecitato

anche da Regione Lombardia in collaborazione con i nuclei

ambiente, le Prefetture e le Forze dell’Ordine”.

“Contrastare un fenomeno preoccupante che si va aggravando e che

spesso e’ sfociato in incendi di rifiuti e’ e rimane una priorita’

del nostro lavoro. Questa attivita’ di prevenzione continuera’ –

aggiunge l’assessore Cattaneo – e Regione Lombardia fara’ tutto

quello che e’ in suo potere per sostenerla. Segnalo pero’ che se

non si rimuovono le cause strutturali che rendono difficoltoso

lo smaltimento di rifiuti – la difficolta di avere impianti

adeguati e in numero sufficiente in tutto il Paese per il

recupero e lo smaltimento legittimo dei rifiuti e norme che

limitano ai rifiuti la possibilita’ di viaggiare verso la

Lombardia – tutto lo sforzo di prevenzione potrebbe non essere

sufficiente”.

Secondo l’assessore De Corato, infine, “il trattamento dei

rifiuti, per cui la societa’ in questione non aveva le necessarie

autorizzazioni va effettuato secondo norme ben precise che

promuoviamo e sosteniamo”.



V.A.