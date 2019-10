PAVIA. RIFIUTI, SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA A VILLANTERIO CON DRONE

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 11 ottobre 2019 – Gli ufficiali di Polizia giudiziaria di

Arpa Lombardia (dipartimento di Lodi/Pavia), insieme ai

carabinieri Forestali di Pavia, stanno eseguendo il sequestro di

una discarica abusiva situata in un’area agricola di circa 1000

metri a Villanterio (Pv), scoperta dalle Guardie Ecologiche

Volontarie (GEV) – Distaccamento di Inverno e Monteleone.

“Ringrazio le Guardie Ecologiche volontarie (GEV) – ha detto

l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia

Raffaele Cattaneo – che, grazie alla collaborazione con Arpa,

hanno scoperto la discarica abusiva e i Carabinieri Forestali

che ne stanno eseguendo il sequestro”.

“Cio’ conferma come sia importante la presenza sul nostro

territorio delle GEV che, attraverso la loro attivita’ volontaria

di controllo e vigilanza e la collaborazione con le autorita’

competenti, sanno prevenire e intercettare situazioni anomale in

campo ambientale. E’ un ulteriore esempio di collaborazione dei

cittadini con le istituzioni a favore della tutela del

territorio”.