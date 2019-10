TRENI,ASSESSORE TERZI VISITA HITACHI PISTOIA: PRONTO PRIMO ‘CARAVAGGIO’

REGIONE INVESTE 1,6 MILIARDI PER RINNOVARE FLOTTA

(mi-lorenteggio.com) Pistoia, 11 ottobre 2019. L’assessore regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria

Terzi, ha visitato lo stabilimento Hitachi di Pistoia per

visionare il primo dei 176 nuovi treni acquistati da Regione

Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro. Il treno

ad alta capacita’ ‘Caravaggio’ sara’ consegnato a novembre per poi

entrare in esercizio al termine dei tempi tecnici necessari per

le autorizzazioni e la formazione del personale. Il primo

Caravaggio uscira’ dallo stabilimento nei prossimi giorni per

effettuare le prove di viaggio.

GIORNATA SIMBOLICA IMPORTANTE – “Oggi e’ la giornata della svolta

– ha spiegato Terzi – perche’ tocchiamo con mano quello che sara’

il futuro dei trasporti su ferro della Regione Lombardia. Una

Lombardia in movimento, con tutte le attenzioni che meritano i

nostri utenti e pendolari”.

COMFORT E SICUREZZA – “Il Caravaggio – ha aggiunto – e’ un treno

molto moderno, efficiente e particolarmente confortevole, penso

all’ampio spazio tra i sedili. Inoltre la visione unica del

convoglio, non suddiviso in scompartimenti, offre maggiori

garanzie di sicurezza unitamente ai sistemi di videosorveglianza

presenti in ogni carrozza”.

GRANDE ATTENZIONE PER PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA – Grande

attenzione e’ riservata anche alle persone a ridotta mobilita’ o

gli ipovedenti con posti confortevoli a loro riservati.

“Medesima attenzione – ha aggiunto – e’ stata riservata alle

mamme con bambini piccoli e a chi decide di praticare la

mobilita’ sostenibile fino in fondo, penso agli spazi per le bici

o per la ricarica di quelle elettriche”.

CAMBIAMENTO IN ATTO – “I nuovi treni offriranno tante novita’ che

cambieranno la vita dei nostri pendolari. Contemporaneamente –

ha detto ancora Claudia Maria Terzi – continuiamo a lavorare per

migliorare e di efficientare il servizio. La pazienza dei

pendolari verra’ ricambiata e la Lombardia progressivamente

arrivera’ ad avere un trasporto ferroviario all’altezza dei

lombardi”.

CARATTERISTICHE DEI NUOVI TRENI CARAVAGGIO

? illuminazione LED, Wi-Fi, sistema informazione ai passeggeri,

teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto,

videosorveglianza;

? presenza di prese USB 5 V per la ricarica dei dispositivi

elettronici in aggiunta alle normali prese elettriche 230 V;

? pedane mobili per garantire completa accessibilita’ delle

persone a ridotta mobilita’ (PRM);

? ambiente unico percorribile nella sua interezza, senza porte

ne’ setti divisori;

? aree polifunzionali per lo stazionamento bici e passeggini e

possibilita’ di ricaricare le bici elettriche;

? bagno compatibile PRM e dotato di attrezzature per gestire i

bambini piu’ piccoli;

? finestrini ampi, sedili disposti vis a vis con passo ampio,

tutti rivestiti in tessuto (non in similpelle);

? sistema di sicurezza della circolazione unificato europeo

ERTMS.

?riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica (a

passeggero*km rispetto alla generazione precedente dei treni a

due piani, modello TSR);



? misuratore di energia con appositi contatori, utile anche a

fini di diagnostica e manutenzione;

? riduzione della rumorosita’, recupero di energia elettrica in

frenatura, utilizzo di materiali innovativi che permettono la

riduzione del peso ed elevati tassi di riutilizzabilita’ (96%) e

biodegradabilita’ (95%);

? architettura innovativa degli interni, che, grazie alle scale

poste sopra le aree carrello, consentono un incremento

significativo della capacita’ di trasporto;

? sistema climatizzazione che, tramite sensore di CO2, si

autoregola in funzione del reale numero dei passeggeri.



V.A.