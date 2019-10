A BergamoScienza (5-20 ottobre 2019) l’elettricità si conosce giocando

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 12 ottobre 2019 – Anche quest’anno numerosissime le attività laboratoriali, le conferenze per le scuole, le visite guidate e le mostre interattive che animeranno per due settimane la XVII edizione di BergamoScienza, inauguratasi sabato 5 ottobre con la Scuola in Piazza, un assaggio dei giochi scientifici e degli esperimenti che si potranno esplorare fino a domenica 20 ottobre

Tra i tanti l’IISS A. Fantoni di Clusone, in collaborazione con Synergia srl, ospita fino a sabato 19 il laboratorio Non posso stare SCIENZA elettricità!: siamo tutti grandi consumatori di energia elettrica, ma cosa succede dietro la presa di corrente? Cariche di segno opposto scorrono e producono scosse, calore, luce e movimento. La storia dell’elettricità ha origini molto lontane, ma è negli ultimi duecento anni che è entrata a far parte della nostra quotidianità, al punto che non ne possiamo più fare a meno. Si cercherà di scoprire i fenomeni elettrostatici e si proverà a costruire circuiti e collegamenti con fili e lampadine, pile e piastre, proprio come si farebbe a casa, ma… con un quiz finale da superare.

