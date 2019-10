ARRESTATO DAI CARABINIERI DI CORSICO CON 8 KG DI COCAINA PURA, DOPO INSEGUIMENTO DA TREZZANO A BUCCINASCO

LA DROGA DESTINATA ALLA MOVIDA DELLA METROPOLI MILANESE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2019 – Ieri pomeriggio, in via delle Azalee a Buccinasco, via parallela alla tangenziale ovest, al confine con Trezzano i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Corsico, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza un soggetto di origini magrebine classe 1993, senza fissa dimora, irregolare, censurato in materia di stupefacenti.

IL FATTO

L’equipaggio ha notato un’autovettura in sosta nel comune di Trezzano sul Naviglio, una Opel Vectra SW, con due soggetti sospetti a bordo.

Dopo averli osservati a distanza e aver affiancato il mezzo per un controllo, il conducente, non appena accortosi della presenza della pattuglia, si è dato alla fuga facendo iniziare un inseguimento a fortissima velocità nel centro urbano, fino alla periferia della città in direzione Buccinasco.

I militari, dopo aver percorso circa 4 km nelle vie cittadine in un arco orario con tantissimi utenti della strada, costringevano i malfattori a fermarsi, ad abbandonare il mezzo e a scappare a piedi in direzione della tangenziale, in una zona campestre.

I CC decidevano di porsi all’inseguimento del passeggero che teneva tra le mani una borsa termica, riuscendo, dopo una breve colluttazione, a bloccarlo all’interno di un canale d’acqua che costeggia la tangenziale, recuperando nel contempo la borsa.

Nella circostanza entrambi i militari con sprezzo del pericolo si lanciavano nel corso d’acqua profondo circa 2 metri.

La successiva perquisizione personale e veicolare permetteva di rinvenire:

– all’interno della borsa, kg 6 di cocaina pura;

– all’interno dell’abitacolo, in una cassaforte occultata dietro l’airbag lato passeggero, kg. 2 di cocaina pura.

La droga sequestrata, destinata alla metropoli di Milano, avrebbe fruttato al dettaglio circa 2 milioni di euro.

L’ arrestato verrà associato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.

V. A.