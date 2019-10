COMUNI, PRESIDENTE FONTANA AD ASSEMBLEA ANCI LOMBARDIA: OGGI PER FARE IL SINDACO BISOGNA ESSERE DEGLI EROI UN PO’ MATTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2019 – “Eroe, ma anche un po’ matto”. Il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, traccia

cosi’, con una battuta che lui stesso definisce “un identikit non

troppo lontano dalla realta'” la figura del sindaco nell’attuale

quadro nazionale. Lo ha detto stamattina intervenendo a Palazzo

Pirelli, sede del Consiglio regionale, all’Assemblea lombarda di

Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia. “E’ davvero

sempre piu’ difficile svolgere questo compito – ha aggiunto il

presidente Fontana, in passato sindaco di Induno Olona e di

Varese e presidente di Anci Lombardia – perche’ le risorse dallo

Stato sono ogni giorno di meno e la complessita’ del sistema

normativo nazionale, oltre a rendere complicato ogni iter mirato

a realizzare qualcosa di concreto per la comunita’, mette anche a

rischio giudiziario chi si impegna per i propri cittadini”. “Ho

sempre pensato, e oggi ne sono ancora piu’ convinto – ha concluso

Fontana – che la sussidiarieta’ sia fondamentale per rendere piu’

agevole il compito dei sindaci delle piccole e grandi citta’. Se

i livelli istituzionali piu’ alti non collaborano e soprattutto

non delegano con chi poi e’ realmente a contatto con le persone,

tutto diventa piu’ difficile.

Proprio per questo, fin dai primi giorni del mio mandato, ho

comunicato a tutti i sindaci della Lombardia che le porte del

mio ufficio sono sempre aperte sia per affrontare gli aspetti

‘tecnico-burocratici’, sia per ragionare su cio’ che attiene ai

finanziamenti regionali, che con grandi esercizi di equilibrismo

stiamo cercando di implementare ulteriormente. In questa

direzione deve essere letta e compresa il nostro desiderio di

arrivare alla riforma dell’autonomia. Il futuro della Lombardia

e dell’intero Paese passa da qui, vi chiedo di essere al mio

fianco per raggiungerti questo obiettivo fondamentale”.