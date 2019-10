FURTI IN CASA,DE CORATO: AL FIANCO DI ANACI PER POTENZIARE SICUREZZA E ‘EDUCARE’ CONDOMINI A COMPORTAMENTI ‘VIRTUOSI’

(mi-lorentegio.com) Milano, 12 ottobre 2019 – “Valorizzare e rendere sempre piu’

operativo il rapporto con gli amministratori di condominio, con

chi abita negli edifici, chi svolge servizio di portierato,

potenziando anche le organizzazioni di controllo di vicinato”.

Lo dice l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale, Riccardo De Corato, accogliendo l’appello dell’ANACI di

Milano (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio) che

oggi, nell’ambito dell’appuntamento annuale che raggruppa circa

2.000 professionisti del settore, ha chiesto a tutte le

Istituzioni di intensificare la collaborazione non solo in

materia ambientale e sociale, ma anche per quanto riguarda i

temi della sicurezza. “Con il presidente dell’ANACI di Milano,

Leonardo Caruso – spiega l’assessore De Corato – abbiamo gia’

avviato un dialogo proficuo per quanto riguarda ‘l’educazione’

ai condomini a comportamenti virtuosi che, pur sembrando banali

e scontati, contribuiscono a prevenire i furti negli

appartamenti. Penso, solo per citare due esempi, all’utilizzo

dei social network evitando di ‘far sapere a tutti’

allontanamenti dalla propria abitazione di lungo periodo o piu’

semplicemente al lasciare accesa la luce, la radio o il

televisore in caso di spostamenti brevi”.

“Il ruolo del singolo condomino e’ fondamentale nella prevenzione

della sicurezza, non e’ un caso che dove e’ attivo il ‘controllo

di vicinato’ – aggiunge De Corato – i reati diminuiscano”. “Le

segnalazioni alle forze dell’ordine e la reciproca conoscenza –

prosegue l’assessore – sono deterrenti importanti: chi ha

intenzione di commettere un reato sapendo di essere notato da un

cittadino e segnalato a Polizia o Carabinieri gira alla larga da

quella zona”.

L’assessore De Corato, in linea con le proposte avanzate da

ANACI Milano, ricorda, infine, che “in Regione sono stati

avviati da tempo una serie di bandi che prevedono per i Comuni

somme finalizzare all’acquisto di telecamere e tecnologie per la

sorveglianza” e che “l’assessorato regionale alla Sicurezza e’

pronto a dialogare anche con gli amministratori di condominio

per ottimizzare al meglio altri interventi che vadano in questa

direzione”.