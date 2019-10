Hockey inline: il Milano Quanta batte 6-5 i Diavoli Vicenza e vince la Supercoppa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2019 – Quanta Club ribollente di passione e vittoria all’ultimo respiro: una serata perfetta per il Milano Quanta che sconfigge 6-5 i Diavoli Vicenza e si aggiudica per la settima volta la Supercoppa. Con dedica speciale al “Presidente-per-sempre” Umberto Quintavalle, ricordato in avvio con un minuto di silenzio e una splendida coreografia.

“Ci manca tantissimo – commenta emozionato coach Luca Rigoni – questo successo è per lui”.

Chiuso il primo tempo sul 3-1, il Milano ha preso il largo nella ripresa fino al 6-2, per poi subire il ritorno degli avversari che hanno fino all’ultimo cercato il pareggio: “Partita caratterizzata da sbavature difensive da entrambe le parti – spiega Rigoni – ha vinto chi ha sbagliato meno. Ora testa al campionato”. Reti rossoblu di Ferrari (2), Banchero, Barsanti, Belcastro (2). Per Vicenza: Baldan, Delfino (2), Loncar e Zerdin.

Sabato 26 campionato al via con Milano – Piacenza.