PARTITO DEMOCRATICO ROZZANO: “MENSA GRATIS, COSA NON CI TORNA”

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 12 ottobre 2019 – Rispetto alla misura MENSA GRATIS approvata durante il consiglio comunale di giovedì 10 ottobre, i consiglieri d’opposizione PD e Lista Agogliati Sindaco hanno ritenuto opportuno approfondire alcuni aspetti, che hanno portato alla decisione di non prendere parte alla votazione.

“In qualità di rappresentati del Partito Democratico e delle Liste Civiche cittadine riteniamo che qualunque azione pensata per semplificare la vita delle famiglie rozzanesi abbia un valore importante che certamente sentiamo di condividere. Tuttavia, seppur condividendo in linea di principio la misura della mensa gratis promossa dall’Amministrazione Comunale, ci sentiamo in dovere di esprimere le nostre perplessità sotto molteplici punti di vista che riguardano la sua attuazione.

Quello su cui siamo fortemente critici è la MODALITÀ con cui si vuole attivare la mensa gratis, utilizzando come criterio di selezione la regolarità dei pagamenti delle famiglie, a discapito di quelle con una morosità accumulata negli anni.

Non avremmo, anche qui, nulla in contrario se si volesse andare a colpire solo chi se ne approfitta volendo passare per furbo. Ma questo sistema, così pensato, danneggerà, a nostro avviso, soprattutto chi si trova in difficoltà serie, coloro che appartengono alla cosiddetta “morosità incolpevole” e non potranno di fatto sostenere un ipotetico piano di rientro. Il principio di fondo su cui si basa l’attuale scelta del sindaco Ferretti e della sua Giunta non è per noi equo dal punto di vista sociale, perché non tutela realmente le fasce deboli, premiando soprattutto coloro che sono in grado di permettersi già economicamente il servizio.

Non è una misura che possiamo sostenere a cuor leggero, perché per noi chi amministra e ha a cuore il benessere SOCIALE dei suoi cittadini non può applicare scelte palesemente a favore della parte più ricca della città, a discapito di chi ha reali difficoltà economiche. Non sono questi i valori che ci rappresentano come forze politiche.

Ci chiediamo, inoltre, quale sarà, nel concreto, la GESTIONE del servizio mensa qualora a scuola siano presenti bambini che appartengono a famiglie morose. Come si comporterà l’Amministrazione con questi bambini? Dobbiamo aspettarci comportamenti esclusivi anche in questo senso? Su questo non abbiamo avuto informazioni esaustive ma in un contesto simile la tutela dei bambini dovrà essere messa al primo posto e ci auguriamo che venga rispettata.

Infine, anche sulla SOSTENIBILITÀ ECONOMICA dell’azione, in termini di liquidità, abbiamo seri dubbi. Questa delibera non è accompagnata da una relazione della società AMA che si deve accollare i costi, non c’è una espressione chiara della Corte dei Conti. Tutto ci sembra piuttosto poggiare sulla volontà di fare cassa sulla morosità pregressa: non solo riteniamo sia rischioso basarsi esclusivamente su entrate presunte ma non riterremmo neppure giusto attingere a introiti derivati da servizi come TARI o IMU, che nulla hanno a che vedere con i servizi legati alla scuola.

Dopo tutto il lavoro portato avanti in questi anni per rimettere in sesto la partecipata AMA Rozzano, siamo preoccupati che questa spesa possa portare AMA in una situazione di nuova crisi economica.

Per questo motivo abbiamo deciso di non prendere parte alla votazione; quando saranno chiariti questi aspetti e garantita l’equità della misura, anche nell’esame complessivo degli stanziamenti sociali, non avremo difficoltà ad approvarla e a essere contenti di avervi contribuito con il risanamento di Ama”.

