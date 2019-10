Powervolley Milano. Esordio con sconfitta per Milano nel torneo polacco

L’Allianz Powervolley combatte ma cade 3-0 nel primo test ufficiale contro KS Jastrzebski

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 12 ottobre 2019 – – Nel primo test ufficiale della stagione l’Allianz Powervolley Milano esce sconfitta 3-0 dalla sfida contro KS Jastrzebski Wegiel nella gara d’esordio del torneo Tauron Giganci Siatkowkin a Kepno. 25-21, 27-25, 25-22 i parziali con i quali gli atleti di coach Roberto Piazza, giunti nella serata di venerdì sera in Polonia, hanno chiuso il match, lottando in ogni parziale (in particolare il secondo) ma non riuscendo a spostare l’asticella della contesa nella propria metà campo.

Formazione tipo, al netto dell’assenza dell’assetto determinante di Sbertoli, Piano e Pesareri (impegnati con l’Italia per la World Cup in Giappone), per il tecnico con Nimir – Izzo in diagonale, Petric e Clevenot in posto 4, Alletti e Kozamernik centrali ed il giovanissimo Stafforini, classe 2003, libero. La squadra ha saputo, nel corso del match, rispondere bene alle sollecitazioni dello staff tecnico, dimostrando di saper replicare in campo le indicazioni di Piazza e di riuscire, in alcuni frangenti, ad esprimere un livello di gioco assolutamente competitivo. Buone le indicazioni che ha lasciato il match: l’Allianz Powervolley chiude con il 62% di positività in attacco, il 60% di positiva in ricezione, mentre è da migliorare la costanza sui finali di set, come dimostra il secondo parziale in cui Milano ha avuto la forza di recuperare l’inziale svantaggio, effettuare il sorpasso ma subire, sul finire, il ritorno degli avversari che poi hanno chiuso il set 27-25.

A sette giorni dall’inizio ufficiale della stagione, il test è stato utile per verificare la condizione atletica dei ragazzi che domani scenderanno alle ore 17.30 in campo per il secondo confronto contro l’ex squadra di Roberto Piazza, il PGE Skra Belchatów.

IL TABELLINO

KS Jastrzebski Wegiel – Allianz Powervolley Milano: 3-0

Parziali: 25-21, 27-25, 25-22

KS Jastrzebski Wegiel: Fromm 12, Margarido 1, Popiwczak (L), Bucki 13, Konarski 1, Kampa, Depowski 1, Gladyr 5, Szalacha 3, Fornal 21. N.e: Walczak, Rusek (L), Vigrass, Hain, Szwed. All. Santilli.

Allianz Powervolley Milano: Nimir 16, Basic, Kozamernik 4, Izzo 1, Stafforini (L), Alletti 5, Petric 11, Gironi, Weber 1, Clevenot 14. N.e.: Gironi. All. Piazza.

NOTE

KS JASTRZEBSKI WEGIEL: 7 muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 68% in attacco, 46% (16% perfette) in ricezione.

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3 muri, 2 ace, 13 errori in battuta, 62% in attacco, 60% (19% perfette) in ricezione.