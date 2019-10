ARREDO URBANO. DONATI AL COMUNE DI MILANO ALBERI, PIANTE E UNA PANCHINA MONUMENTALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2019 – Non si fermano le donazioni dei privati per rendere la città più bella e verde. L’Amministrazione ha accettato il dono, da parte del Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria di Milano, di una panchina monumentale in onore del poeta bulgaro Pencho Slaveykov, celebrativa del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia.

La panchina è stata realizzata dall’artista Adrian Novakov in acciaio e ghisa, mentre la figura del poeta che vi siede è in bronzo. La manutenzione dell’opera, che ha un valore di 15mila euro e verrà posizionata all’interno dei giardini di via Brolo/via del Verziere, sarà a carico del donante per venti anni.

La settimana scorsa il Comune ha ricevuto la donazione da parte dell’Associazione Camera Nazionale della Moda Italiana di alcuni alberi da frutto e piante aromatiche che hanno costituito il ”Green Carpet Fashion Awards Italia 2019”, evento della Milano Fashion Week finalizzato a promuovere i valori della sostenibilità nel campo della moda. Le piante sono state depositate presso il vivaio del Comune di via Zubiani e verranno ricollocate in città nel corso della prossima stagione agronomica, andando ad integrare interventi di riqualificazione e rinverdimento in parchi, viali e giardini pubblici.

“Ringraziamo il Consolato bulgaro e la Camera della Moda – dichiara l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran -. La generosità e la sensibilità verso i temi ambientali di cittadini, istituzioni e aziende, sono un contributo sempre più prezioso per la cura della città”.

Redazione