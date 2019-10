L’Allianz Powervolley Milano si riscatta con Belchatow

I ragazzi di coach Piazza si impongono 3-1 con una bella prestazione contro i polacchi

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 13 ottobre 2019 – Immediato e pronto riscatto per l’Allianz Powervolley Milano nel torneo Tauron Giganci Siatkowkin. La formazione guidata in panchina da coach Piazza si è imposta con un netto 3-1 su PGE Skra Belchatów nella seconda sfida del torneo polacco disputato a Kepno. 18-25, 25-19, 17-25, 17-25 i parziali del match che Milano ha saputo guidare con diligenza e tenacia, dimostrando un ottimo ritmo di gioco.

Con l’esordio in campionato previsto per sabato 19 ottobre contro Monza al PalaYamamay di Busto Arsizio, la partecipazione alla due giorni di sfide in Polonia è servita alla squadra per prendere confidenza con il ritmo gara e con la tensione e l’adrenalina da match. Dopo la sconfitta di sabato contro KS Jastrzebski Wegiel, l’Allianz Powervolley ha tenuto il confronto contro i polacchi, portando a casa un importante successo che va oltre il risultato finale e consegna allo staff tecnico ottime indicazioni. La partita è stata caratterizzata, nella fase iniziale, da un buon equilibrio, rotto solo dalla potenza di Nimir Abdel Aziz a servizio (27 punti finali per l’olandese con 3 ace) che ha permesso ai suoi di allungare sul 16-11. Il ritorno degli avversari è stato domato da Petric (ottima la sua performance), con un nuovo strappo irricucibile per Belachatow (25-18). Nel secondo set è venuto fuori l’orgoglio polacco, che ha spinto a servizio ed accelerato nella parte finale, chiudendo 25-19. Il terzo set, invece, ha visto la squadra di coach Piazza dominare la scena con Petric incisivo a servizio (19-16) e Weber efficace in contrattacco, con Kozamernik a chiudere con un muro per il 2-1 (25-17). Quarto parziale sula falsariga del precedente: prima Kozamernik con un ace, poi Clevenot a muro ed infine Petric in contrattacco consegnano all’Allianz Powervolley il massimo vantaggio (21-14), che Milano gestisce chiudendo per il definitivo 25-17 e la vittoria finale per 3-1.

Ora il ritorno in Italia per Powervolley che mercoledì tornerà di nuovo in campo per un allenamento congiunto con Modena al PalaPanini in attesa di fare il proprio esordio stagionale in Superlega e dare l’avvio ufficiale alla stagione 2019-2020.

IL TABELLINO

PGE Skra Belchatów – Allianz Powervolley Milano: 1-3

Parziali: 18-25, 25-19, 17-25, 17-25

PGE Skra Belchatów: Droszynski, Wlazly 27, Piechocki, Katic 6, Petkovic, Lomacz, Orczyk 11, Sobala 3, Milczrek (L). N.e: Cwiklinski. All. Michał Mieszko Gogol.

Allianz Powervolley Milano: Nimir 27, Basic, Kozamernik 11, Izzo 3, Stafforini (L), Alletti 3, Petric 16, Gironi, Weber 2, Clevenot 18. N.e.: Gironi. All. Piazza.

NOTE

PGE SKRA BELCHATÓW: 1 muri, 4 ace, 6 errori in battuta, 48% in attacco, 45% (14% perfette) in ricezione.

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 8 muri, 9 ace, 17 errori in battuta, 64% in attacco, 50% (24% perfette) in ricezione.

Credit Photo: Monika Plis Fotografia