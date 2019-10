Milano. Morto Manuel Frattini, il divo del musical

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2019 – Ieri sera è mancato a soli 54 anni Manuel Frattini, coreografo e divo del musical italiano durante una serata di beneficenza dedicata al musical quando è stato colto da un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile. Nonostante i soccorsi tempestivi e l’intervento del personale medico, chiamato immediatamente sul posto, non c’è stato nulla da fare.

Nato a Corsico (Milano) nel 1965 inizia la sua carriera nel 1991, quando viene chiamato dalla Compagnia della Rancia, diretta da Saverio Marconi, per interpretare il ruolo di Mike Costa nel musical ‘A Chorus Line’. Nella stagione 1996/1997 ricopre il ruolo di Cosmo Brown in ‘Cantando sotto la pioggia’. La consacrazione arriva nella stagione 1998/1999 con il musical ‘Sette spose per sette fratelli’, nel quale interpreta, al fianco di Raffaele Paganini e Tosca, il ruolo di Gedeone. Leggi la biografia completa

Numerosi i messaggi di cordoglio da tutta Italia. La quinta puntata di Live Non è la D’Urso è stata dedicata al grande artista: «Cari amici di Live prima di iniziare questa questa sera ci tenevo a dedicare la puntata ad un mio grande amico. Manuel Frattini è scomparso improvvisamente ieri sera a 54 anni sul palco di uno spettacolo a cui lui teneva molto. Siccome noi amici più cari siamo rimasti senza respiro voglio dedicare questa puntata a Manuel».

V. A.