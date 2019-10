(mi-Lorenteggio.com) Gordona – Sondrio, 13 ottobre 2019 – Nella serata di oggi, intorno alle ore 20.10, il corpo privo di vita di un escursionista 83enne milanese è stato ritrovato dagli uomini del Soccorso Alpino dellaValchiavenna, dopoché l’allarme è stato dato da alcune persone che erano con l’uomo, che non vedendolo più, hanno allertato i soccorsi. In corso le indagini per capire quanto avvenuto e le cause del decesso.

V. A.