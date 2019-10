XIII Edizione della Maratona dei Narratori di Abbiategrasso: l’arte del racconto

Domenica 20 ottobre parole, musica e cultura in una giornata davvero speciale

Momenti che nascono dai libri e narrano storie. Momenti che durano tutto il giorno. Teatro, musica, romanzi, saggi, canzoni, poesie, opere d’arte, fiabe, leggende, articoli: tutto può interpretare il tema dato e svilupparsi negli interventi che durano al massimo 5 minuti. Uno scambio bello, autentico, emotivamente impattante e pieno di energia. La XIII edizione della Maratona dei Narratori, diretta per il sesto anno consecutivo dal giornalista Ivan Donati, è in programma domenica 20 ottobre, da mattina a sera, dalle 10.00 alle 23.00, nel bel Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Il tema?

“Giro giro tondo, casca il mondo, casca la Terra… tutti giù per terra. L’ambiente, le sue risorse, le minacce che lo insidiano e i nostri comportamenti che possono e devono fare la differenza. La facciamo cascare davvero?”

“Il contenuto narrativo di quest’anno è quello di affrontare ora più che mai l’aspetto ambientale: ci sembrava una priorità sociale e culturale; ed ecco perché il tema fa proprio leva sull’impegno che ciascuno di noi, come singolo o come facente parte di un gruppo o di una istituzione, può mettere in campo per evitare la deriva mondiale e creare comportamenti virtuosi, percorsi di condivisione per salvare, insieme, il mondo di tutti.” (Nunzia Fontana, Presidente dell’associazione Iniziativa Donna).

Se intendete partecipare c’è ancora tempo (allegato il programma e il regolamento)

Organizzano Iniziativa Donna, in collaborazione con L’Altra Libreria e con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso. L’evento è inserito nel calendario ufficiale della Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso.