AUTONOMIA, PRESIDENTE FONTANA: TEMO SIA IN ATTO ENNESIMO TENTATIVO DI DILAZIONARE I TEMPI PER NON ASSUMERE SCELTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2019 – “Leggo che il ministro Boccia vuole

chiudere la legge quadro per l’autonomia entro la fine

dell’anno. Spero che il suo auspicio trovi realizzazione e,

soprattutto, vedremo quali sono i contenuti di tale proposta.

Ribadisco pero’, come ho detto fin dal primo momento, che sia una

cosa abbastanza inutile che potrebbe essere tranquillamente

superata dagli accordi gia’ raggiunti e da tutto il lavoro gia’

fatto”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della

Regione Lombardia, intervenendo nel dibattito sull’autonomia.

“Temo, giorno dopo giorno, che quello in atto – prosegue il

governatore della Lombardia – sia l’ennesimo tentativo di

dilazionare i tempi e fare in modo che non si prendano mai delle

scelte, avendo cosi’ la possibilita’ di non dire chiaramente no

all’autonomia. Noi pero’ non molleremo”.

Redazione