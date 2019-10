Brilla il titolo di Imberti nel 2019 di Elite Motorsport con le Golf TCR

Brescia, 14 ottobre 2019. Elite Motorsport ha messo il sigillo sulla Coppa nazionale del marchio Volkswagen nel Campionato Italiano TCR DSG Endurance grazie ai punti finali conquistati da Michele Imberti nell’ultimo round disputato al Mugello Circuit al volante della Volkswagen Golf GTI. Autore di una stagione d’esordio concreta e in continuo progresso, il 21enne pilota bergamasco ha vinto il primo titolo personale e ha permesso al team bresciano diretto da Nicola Novaglio di marcare con un successo immediato la prima annata sportiva con in azione le Golf GTI TCR DSG “targate” dal concessionario Mandolini Auto, concessionario ufficiale VW per Brescia e provincia. Oltre ad “alzare” la Coppa come miglior protagonista del Tricolore su Volkswagen, Imberti ha concluso il Campionato Italiano con un promettente quarto posto nella classifica generale Junior, riservata ai piloti under 25. Per Elite Motorsport si tratta di risultati comunque prestigiosi a coronamento della stagione di debutto nella categoria, che ha visto la factory bresciana schierare ben tre esemplari della sportiva Turismo tedesca, che dispone di un motore da 2000cc capace di erogare fino a 350 cavalli di potenza, è equipaggiata con cambio elettronico a doppia frizione, raggiungere i 250 km/h e vanta un’accelerazione da 0 a 100 in 5,2 secondi. Numeri, successi e soprattuto esperienza accumulata in un contesto competitivo che ora permettono al team di guardare agli obiettivi futuri, rinsaldare partnership di prestigio e programmare tutto il lavoro necessario per poter rilanciare la sfida nel 2020, guardando anche al panorama europeo.

Il team manager Novaglio commenta al termine della stagione del TCR DSG: “Le vittorie e le premiazioni fanno sempre piacere e quest’anno hanno coronato gli impegni che tutta la squadra, alla prima esperienza del genere in pista, ha onorato al massimo, rappresentando un marchio così prestigioso e introducendo sui circuiti italiani un modello che in questi mesi è diventato sempre più competitivo. Imberti è stato poi bravissimo a chiudere i giochi per il titolo Volkswagen al Mugello, a lui vanno i nostri complimenti. Il lavoro del team non si fermerà certo ora, anzi. Puntiamo dritti al 2020, che sarà la nostra ‘vera’ stagione dopo gli esordi di quest’anno. Alzeremo l’asticella dei risultati e valuteremo bene se concentrare gli impegni soprattutto in Italia o a livello europeo e internazionale, oltre che in altre specialità come le cronoscalate. Ora che abbiamo fatto la necessaria esperienza, siamo pronti a rinsaldare la partnership con Mandolini Auto e rilanciare su tutti i fronti”.