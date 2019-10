Cesano Boscone. Ritorna “Il Teatro di Sacra Famiglia” tra comicità e solidarietà

In programma una stagione teatrale ricca di appuntamenti. Si parte mercoledì 18 ottobre con il Recital di Gianluca Impastato

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 ottobre 2019 – Al via la nuova stagione 2019-2020 del “Teatro di Sacra Famiglia” con un programma ricco di appuntamenti che, dal 18 ottobre 2019 all’8 maggio 2020, delizieranno gli spettatori.

In calendario 10 serate all’insegna della comicità e del buon teatro con la direzione artistica di Claudio Batta, comico milanese, già conosciuto e apprezzato in particolare per il personaggio di Capocenere, “l’enigmista” di Zelig. La rassegna vedrà la partecipazione di volti noti al grande pubblico come Gianluca Impastato che, mercoledì 18 ottobre alle ore 21:00, si esibirà in Recital proponendo una carrellata dei suoi personaggi più divertenti e conosciuti, portati alla ribalta nazionale del programma televisivo Colorado Café.

Gli spettacoli proseguiranno poi fino a maggio 2020, con cadenza quasi mensile, offrendo al pubblico momenti di puro divertimento, tra recital, monologhi, satira sociale e musica. I protagonisti saranno attori comici, musicisti e talenti provenienti dalla “scuola” di Zelig e Colorado: Giorgio Verduci (22 novembre 2019), Ilenia (14 dicembre 2019), Max Pieriboni (10 gennaio 2020), Nando Timoteo (31 gennaio 2020), Urbano Moffa (7 febbraio 2020), Francesca Puglisi (21 febbraio 2020), Francesco Rizzuto (6 marzo 2020), Franco Rossi (3 aprile 2020) e Compagnia teatrale “I Satelliti” (8 maggio 2020).

Ormai punto di riferimento per il territorio, il Teatro di Sacra Famiglia rientra tra le attività sociali di Fondazione rivolte non solo agli ospiti della struttura ma all’intera cittadinanza. La rassegna vuole essere un momento di condivisione dedicato a tutti, anziani, adulti e bambini.

Il programma completo è visibile al seguente sito: http://www.sacrafamiglia.org/stagione-teatrale-2019-20/.