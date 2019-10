Lissone. Nuove aree di sosta a pagamento, lavori al via da oggi

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 14 ottobre 2019 – Hanno preso il via oggi, lunedì 14 ottobre, e si concluderanno entro la fine della settimana, i lavori per la realizzazione delle nuove aree di sosta a pagamento in Centro città.

Complessivamente, saranno circa 30 le strade nelle quali è previsto un intervento di posa delle strisce blu che indicheranno agli automobilisti la nuova regolamentazione stradale.

I nuovi stalli di sosta di colore blu non saranno comunque attivi fino a quando non sarà scoperta la relativa segnaletica verticale; pertanto, la sosta resterà gratuita sino all’effettiva introduzione a regime della gestione a pagamento.

“L’introduzione delle nuove strisce blu deriva dall’applicazione del Piano Urbano del traffico, ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini e a tutti gli automobilisti la possibilità di fruire degli spazi pubblici adibiti a parcheggi in Centro, favorendo la rotazione delle auto posteggiate – specifica l’Amministrazione Comunale – l’espansione del piano sosta a pagamento punta a creare un migliore equilibrio della mobilità e della sosta nelle aree nevralgiche della città. I residenti avranno maggiori possibilità di trovare un parcheggio vicino a casa, grazie al Pass sosta che introduce per la prima volta la possibilità di usufruire gratuitamente, seppur con alcune limitazioni, delle strisce blu”.

La zona Rossa si estende da via Crippa a Piazza Lega Lombarda, e da Vicolo Rocca a Via Gramsci. Gran parte di questa area (che ha una lunghezza di circa 450 metri ed una larghezza di circa 320 metri) è occupata dall’attuale Zona a Traffico Limitato.

La zona gialla è una corona intorno alla Zona Rossa che si estende, nel punto più profondo, in corrispondenza della chiesa prepositurale, di 190 metri.

Contestualmente agli interventi relativi alla sosta a pagamento, il Comando di Polizia Locale ha programmato alcuni rifacimenti di segnaletica orizzontale ammalorata, la creazione di nuovi spazi per il carico e lo scarico e l’installazione di paletti dissuasori per la regolamentazione della sosta in superficie; previste anche modifiche alla segnaletica esistente.

Un incremento che impegnerà il nuovo gestore della «sosta a pagamento» a realizzare a proprie spese, nei prossimi mesi, la completa riqualificazione dell’area di sosta del Laghetto del Bosco Urbano, l’installazione di ulteriori 9 punti di accesso alla città con telecamere OCR, 3 nuovi sistemi di allerta allagamento sottopassi (in via Mascagni, Via Carducci, Via Fratelli Bandiera), che vieteranno l’accesso ai veicoli in caso di allagamento.

A carico del nuovo gestore figura anche il compito di eseguire un sistema di gestione e controllo del traffico su tutto il territorio, la gestione della Ciclostazione, l’installazione e la manutenzione di 8 pannelli informativi a messaggio variabile, l’installazione di 3 nuovi dispositivi dissuasori di velocità (in aggiunta ai 5 esistenti). Inoltre, il Comune incasserà annualmente la somma di circa 100.000 euro dalla concessione delle strisce blu al gestore.

I lavori coinvolgeranno nella giornata odierna le vie Gramsci, Garibaldi, Po, Assunta, De Gasperi, Verri e Crippa. Domani le aree di cantiere si sposteranno nelle vie Solferino, Giuliani, Don Gaffuri, Padre Pio, Roma, Mentana, San Rocco, Garibaldi, Maria Bambina, Gorizia, Lega Lombarda, Carotto e Monte Nero. Mercoledì l’intervento proseguirà nelle vie Cavour, Indipendenza, Statuto, Giovanni XXIII, Padre Ugolino, San Martino, Dante, Fiume, XX Settembre. Infine, giovedì conclusione nelle vie Maggiolini, Fanton, Brustolon, Da Bergamo e Manzoni.

Solo per gli stalli di Piazza Giovanni XXIII sarà prevista la fascia oraria di pagamento dalle 10 alle 17.45 per favorire l’afflusso delle persone alle Messe feriali.

L’introduzione della nuova sosta a pagamento coinciderà con l’entrata in vigore del “Pass Sosta” valido nella fascia Gialla e Azzurra attualmente già in distribuzione presso la sede di SCT Group di via XX Settembre 91.

Il Pass residenti ha validità nella Zona Gialla per un massimo di quattro ore consecutive, mentre nella zona Azzurra per tutta la giornata. Per le attività commerciali, sia nella Zona Gialla sia in quella Azzurra, il Pass può essere utilizzato per un massimo di 4 ore consecutive. Entrambe le agevolazioni sono valide all’interno della medesima giornata.

Il Pass associato ad una vettura, viene rilasciato presso la sede di SCT Group – via XX Settembre 91 a Lissone – o in alternativa, è possibile effettuare la pratica tramite internet, collegandosi al sito https://lissone.iovivo.eu/.

Il rilascio del Pass di sosta è immediato presso lo Sportello SCT Group.

Richiedendolo via internet sul portale https://lissone.iovivo.eu/, il Pass viene trasmesso con una mail dedicata entro 24/36 ore, a seguito dell’accertamento della correttezza dei documenti trasmessi e dell’effettuato pagamento.