TRENO DERAGLIATO, ASSESSORE TERZI: SICUREZZA PRIMA DI TUTTO, RFI CHIARISCA COSA E’ SUCCESSO

Milano, 14 ottobre 2019 – “Ci attendiamo che Rfi spieghi con

chiarezza cosa e’ successo sulla linea ferroviaria

Cremona-Treviglio. La sicurezza dei lombardi viene prima di ogni

altra cosa. La gestione dell’infrastruttura ferroviaria e’ in

capo a Rfi, dunque alle Ferrovie dello Stato, dunque al

Governo”.

Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e

Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, intervenendo in

merito alla rottura, accaduta ieri pomeriggio, di un giunto sui

binari ferroviari della linea Cremona-Treviglio, la stessa in

cui si e’ verificata la tragedia di Pioltello.

“La Lombardia non puo’ piu’ aspettare. Molti disagi – ha concluso

– che subiscono quotidianamente i pendolari sono imputabili

proprio alle condizioni della rete. Il Governo si decida ad

investire per efficientare l’infrastruttura e tutelare i

cittadini”.

