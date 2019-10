Arredo moderno: un ambiente di design e confortevole

Milano, 15 ottobre 2019 – Per la scelta dei migliori arredi moderni, può venirci incontro l’esperienza di Artheco il quale, proprio per descrivere l’arredamento moderno della casa, parte da tre fattori: leggerezza, semplicità e funzionalità.

Si tratta di regole di base che dovrebbero essere messe in pratica in qualsiasi tipo d’arredo ma che declinate al gusto moderno possono offrire la giusta combinazione tra praticità e gusto. Pensiamo ad esempio ai concetti di semplicità e leggerezza rispetto a pulizie e utilizzo della casa: cosa ti viene in mente?

Come riempire le stanze?

Ci sono alcuni tipi d’arredo difficili da spostare e che accumulano sporcizia laddove non si riesce ad arrivare anche con i più moderni prodotti di tecnologia delle pulizie. Perché non sempre appoggiare gli arredi su tutte le pareti diventa una scelta saggia di gestione dello spazio. Difatti l’arredo deve seguire l’abitabilità della casa e offrire spazi naturali e divisori non ingombranti in linea con il proprio stile di vita. In questo senso la semplicità e la leggerezza sono i principi fondanti di una casa moderna pratica, vivibile e confortevole. Molti pensano che l’arredo moderno conferisca un tono freddo all’abitazione ma la realtà è tutto il contrario. L’arredo moderno offre linee eleganti e sistemi di utilizzo smart grazie ai quali cucinare, rilassarsi o fare le pulizie diventano un piacere.

Arreda in base alla funzione e alla funzionalità

La funzionalità diventa quindi la diretta conseguenza di una casa arredata con gusto seguendo la logica della leggerezza e della semplicità. Oltre a ciò è importante scegliere sempre e solo arredi di pregio che non per forza comportano grossi impegni economici. Ciò che conta è la qualità dei materiali rifinita con precisione e realizzata sempre e solo con sistemi che garantiscano la maggior durevolezza nel tempo. Se decidi di arredare la casa in legno, per esempio, assicurati che questo sia trattato con le più moderne tecnologie di impermeabilizzazione perché altrimenti tenderà a gonfiarsi dopo una minima esposizione all’umidità.

Less is more

Nell’arredo contemporaneo si segue spesso una regola importante, ovvero quella che in inglese si pronuncia come “less is more” e che significa che avere meno cose costituisce un vantaggio. Questo è vero in spazi ampi ma è di difficile applicazione in case piccole dove pur scegliendo le soluzioni più semplici è praticamente impossibile evitare il riempimento di una o più pareti con l’arredo. Per ovviare a questo problema dell’organizzazione dello spazio si potrebbe propendere per sistemi di pareti attrezzate che seguono la logica dell’alternanza tra pieno e vuoto. Si tratta di una soluzione che offre ariosità alla stanza.

Mai dimenticare l’illuminazione

Infine c’è l’illuminazione. Si tratta di un dettaglio rilevante per abitazioni piccole e grandi e che può essere migliorato in senso moderno mediante l’utilizzo di specchi, luci chiare e del coinvolgimento del soffitto in modo da dare un effetto di grandezza o di minor dispersione a seconda del loro impiego e della loro posizione nella stanza. Difatti le luci sono fondamentali in una casa e devono seguire precise regole per rendere l’abitazione comoda, pratica e confortevole. Per questo prima di arredare conviene affidarsi ad un professionista che studi il corretto posizionamento di luci e arredo in modo da ottenere l’effetto desiderato stanza per stanza.

L. M.