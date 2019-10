CALCIO (BG) – L’AMBASCIATORE DI MISSIONI DON BOSCO PER LA MUSICA NEL MONDO OSPITE DEL FAI A PALAZZO VEZZOLI – TURRA E ALLA PIEVE DI SAN VITTORE

(mi-lorenteggio.com) Calcio – Bergamo, 15 ottobre 2019 – Domenica 13 Ottobre presso Palazzo Vezzoli – Turra e la Pieve di San Vittore in Calcio (BG) Il concertista di tuba Gianmario Strappati (Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo) ha proposto attraverso un lungo viaggio musicale pagine celebri tratte del melodramma italiano, del repertorio barocco e romantico. Le musiche di Bach, Albinoni, Paganini, Marcello, Saint-Saens, Donizetti, Mozart, Brahms, Bellini, Rossini, Tchaikovsky e Monti interpretate dal meraviglioso suono della tuba di Gianmario Strappati all’interno di Palazzo Vezzoli –Turra e de la Pieve di San Vittore, hanno ricevuto numerosissimi applausi dalle oltre 1000 persone partecipanti all’Evento FAI. Il concertista che la settimana prossima si esibirà a Milano presso villa Scheibler, ha ringraziato pubblicamente il Presidente Pierangela Giussani e il FAI della Bassa Bergamasca per l’invito a questo straordinario evento, il Sindaco Comendulli e l’Assessore Cicognani per la graditissima partecipazione.

