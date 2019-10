Cesano. Pusher braccato dai Carabinieri con la droga nascosta nel ventilarore di casa

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 ottobre 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Corsico, dopo un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha arrestato un pusher, italiano classe 1967, residente a Cesano Boscone (Mi) in via Monsignor Pogliani, 60, nullafacente, censurato con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacente.

I Carabinieri, dopo averlo monitorato, lo hanno sorpreso dopo aver riscontrato alcune cessioni di dosi ad occasionali acquirenti, e successivamente gli hanno fatto perquisizione personale e domiciliare, trovando sette grammi di cocaina, occultati in cucina all’interno del ventilatore, materiale vario utilizzato per il confezionamento e le operazioni di pesatura dello stupefacente e una somma contante pari ad euro 645,00, considerata il provento dell’attività illecita. Arrestato è stato processato per direttissima.

V. A.