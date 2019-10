Come i fiori migliorano l’umore delle persone

Milano, 15 giugno 2019 – Come mai fiori migliorano l’umore delle persone? Molti si chiedono qual è il segreto dei fiori e perché riescono a mettere di buonumore. Avere fiori freschi in casa, riesce a regalare a un tocco di colore ma allo stesso modo arrivano anche una serie di benefici sulla salute. Quando l’estate finisce, soprattutto verso la stagione fredda, si sente il bisogno di portare la natura in casa. Arrivano dei veri e propri attacchi di “bisogno di natura”. Si può optare per la consegna di fiori con Flora oppure magari scegliere di acquistare dei fiori freschi che si possono trovare in un negozio. La cosa importante è trovare quelli della stagione interessata. Ma il segreto dei fiori è quello di riuscire a far stare bene una persona, però sono anche in grado di donare eleganza e colore.

Perché avere dei fiori può far star bene

Secondo uno studio recente, tenere dei fiori freschi in casa migliora l’umore riducendo depressione ed ansia. Anche preoccupazioni e nervosismo vanno via più facilmente grazie alla presenza dei fiori. Infatti, questi elementi naturali oltre a essere davvero colorati e a dare un tocco di classe ad un’abitazione, riescono a fare la differenza anche da un punto di vista della salute. Secondo gli esperti infatti, chi ha un dono floreale avrà gratitudine e gioia molto più di altri tipi di regali. Questa reazione positiva è stata valutata a prescindere da cultura, sesso ed età delle persone analizzate. La gioia e la rilassatezza è sempre positivamente riscontrata nelle analisi degli esperti. I fiori riescono a regalare alle persone ogni tipo di buonumore e sarà in grado di farli stare sempre meglio, far diminuire perciò tutte le tensioni. I fiori sono colorati, sono vivi e sono in grado di sprigionare un forte profumo che agisce a livello inconscio sulle persone, a dare gli effetti rilassanti e rendendoli sempre più allegri. Su floraqueen.it avete la fortuna di comprare fiori in ogni momento e ne avete bisogno così da non farli mancare in casa.

I fiori e i loro effetti, ecco quello che c’è da sapere

Ogni fiore ha un particolare effetto sulle persone. Ci sono quelli che riescono a rilassare, mentre invece dei fiori hanno un effetto più tonico e rendono allegri. Questi emettono un profumo che ha un effetto diverso di persona in persona. Quello che è certo è che le piante migliorano l’umore ed alcune lo fanno più di altre. Ad esempio, i fiori che sono in grado di regalare un effetto molto rilassante sono la lavanda e la borragine. Ma anche altri fiori sono davvero unici per il loro odore e riescono a mettere di buonumore. E’ il caso ad esempio, delle rose oppure delle fresie. Stesso discorso per le orchidee. Insomma, a prescindere dai propri gusti, tenere dei fiori in casa fa bene soprattutto, se si tratta di fiori belli da vedere e buoni per la salute, l’acquisto è sempre consigliato. È sempre una buona occasione, quella in cui si ha l’opportunità di vedere effettivamente come i fiori sono in grado di migliorare la salute!

L. M.