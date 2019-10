(mi-lorenteggio.com) Albairate, 15 ottobre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in via Vittorio Veneto, una villetta da un fulmine, causando un principio di incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con due mezzi e fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

V. A.