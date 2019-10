MALTEMPO. DE CHIRICO (FI): SCUOLE INAGIBILI, GALIMBERTI INADEGUATA

(mi-lorenteggio.com)Milano, 15 ottobre 2019 – “Con le prime piogge autunnali si ripresentano i consueti problemi legati allo stato di salute dell’edilizia scolastica che cade letteralmente a pezzi. La scuola dell’infanzia di via Legioni Romane 54, dove sono presenti sia il nido che la materna, ha un’inagibilità “verbale” che non ha comportato la chiusura e infatti tanti genitori hanno iscritto lì i loro figli. Genitori per la maggior parte lavoratori che pensano di lasciare i loro bimbi in luoghi sicuri e invece. Le immagini dicono più di ogni cosa. Questa mattina i bimbi iscritti al nido non sono stati fatti nemmeno entrare all’interno della struttura, mentre quelli della materna sono stati raccolti nell’unica area agibile del plesso scolastico. Oltre ai disagi per i genitori che si sono dovuti organizzare alla ben in meglio, è davvero assurdo come il Comune di Milano non ponga un rimedio definitivo al problema infrastrutturale malgrado sia così diffuso in tutta Milano. E anche dove l’estate scorsa sono stati realizzati dei lavori, come nella scuola di via Guicciardi 3, la situazione non è migliore. Se stessimo parlando di strutture private la direzione scolastica avrebbe preso dei provvedimenti contro i responsabili della situazione. Il sindaco Sala, invece, non si esprime lasciando al suo posto l’assessore Galimberti nonostante l’evidente inadeguatezza”.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano