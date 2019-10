Milano val bene una visita di un giorno e, perché no, una partita a poker!

Un viaggio alla scoperta della città meneghina e delle sue sale scommesse

Milano, 15 ottobre 2019 – “Milan l’è un gran Milan” direbbero i meneghini della loro città simbolo della moda, della bella vita e non solo. Milano, oltre al conosciutissimo Duomo, si caratterizza infatti per essere una metropoli all’interno della quale è possibile visitare monumenti mozzafiato dallo stile architettonico unico. Perché dunque non approfittare di una giornata libera, se ne avete una a disposizione, ed iniziare a scoprire di persona questa città? La mattinata ed il pomeriggio potrebbero essere dedicati alle visite culturali, mentre la serata al puro divertimento ludico. Sparse per i quartieri di questa city vivace e multiculturale vi sono numerose sale scommesse che meritano sicuramente una frequentazione. Gli amanti ed i neofiti del gambling non rimarranno certo delusi. Ma andiamo con ordine.

I monumenti da non perdere assolutamente

Iniziamo il nostro tour guidato di un giorno partendo dal simbolo per eccellenza del capoluogo lombardo: il Duomo o Basilica Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria. Questa chiesa cattolica, il cui stile architettonico si rifà a quello gotico, neogotico e neoclassico, fu fatta costruire da Gian Galeazzo Visconti, allora signore di Milano. Imperdibili sono le sue terrazze, raggiungibili comodamente con un ascensore seicentesco, e la Madonnina dorata. La piazza che circonda la cattedrale merita poi una visita, se non altro per la vicinanza alla Galleria Vittorio Emanuele II ed il Museo del Novecento limitrofo al Palazzo Reale. Purtroppo il tempo passa davvero troppo in fretta: meglio dunque recarsi alla volta del Castello Sforzesco, fortificazione del XV secolo fatta edificare da Francesco Sforza. Esso si trova poco fuori il centro storico della città ma vale assolutamente la pena fare quattro passi per visitarlo.

E ora una bella partita a poker

È ormai sera e dopo uno sfizioso aperitivo sui Navigli avete voglia di divertirvi? Il consiglio è quello di farvi una bella partita a poker all’interno di uno dei casinò presenti a Milano. Recatevi direttamente nella centralissima piazza Diaz e non vi sbaglierete: l’offerta ludica messa a disposizione sarà sicuramente di vostro gradimento. Al poker preferite forse le slot machines oppure la roulette? Lì troverete anche questi passatempi dedicati all’entertainment. Probabilmente siete abituati alla comodità del gioco del casino online e tutto questo spostarvi da una sala scommesse all’altra per voi è una novità! Sappiate che tornare a frequentare di persona i luoghi del gambling classico, e farlo soprattutto in centro a Milano, è un’esperienza da gustarsi almeno una volta ogni tanto. Respirare un’atmosfera di festa, tra luci, suoni ed anche rumori è quel qualcosa in più che lascia ogni player davvero soddisfatto.

Fine del tour

Speriamo che questo breve tour presso il capoluogo lombardo sia stato di vostro gradimento. Certo in un giorno non è ovviamente possibile né visitare tutti i monumenti né scoprire l’intera offerta delle sale scommesse. Il suggerimento che ci sentiamo di offrirvi è quello di ritornare al più presto a farci visita a Milano, magari dedicando più giorni del vostro tempo libero.

L. M.