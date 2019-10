PREVENZIONE, A PALAZZO PIRELLI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA A SOSTEGNO DI CHI LOTTA CONTRO I TUMORI FEMMINILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2019 – Quattordici ritratti fotografici di

altrettante protagoniste che raccontano, con i loro sorrisi, la

lotta contro il tumore al seno. Sono esposti, da oggi e sino al

25 ottobre, a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale,

nell’ambito della mostra ‘Semplicemente donna’ organizzata

dall’associazione lombarda ‘Cuore di donna’.

MAGONI: INIZIATIVA IMPORTANTE PER SENSIBILIZZARE –

“Un’iniziativa importante e utile – ha dichiarato l’assessore

regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni,

questa mattina, nel corso dell’inaugurazione – che aiuta a

sensibilizzare le donne alla prevenzione oncologica. Sono

davvero contenta che Regione Lombardia dia visibilita’ al mondo

femminile, diffondendo un messaggio fondamentale: donne, abbiate

cura della vostra salute”.

OTTOBRE ROSA – La mostra e’ una delle molteplici iniziative

organizzate dall’associazione ‘Cuore di donna’, nel mese della

prevenzione al tumore al seno, l”Ottobre rosa’. L’associazione

di Casazza, (BG) promuove da anni attivita’ di informazione e

prevenzione, per tutte le patologie oncologiche di tipo

femminile.

MESSAGGIO PREVENZIONE RAGGIUNGA LE SCUOLE – “Come madrina

dell’associazione ‘Cuore di donna’ – ha aggiunto Lara Magoni –

sostengo i progetti di una realta’ territoriale della Bergamasca

che ha deciso di diffondere il messaggio della prevenzione anche

in ambito scolastico. Prendersi del tempo, avere coscienza delle

problematiche oncologiche legate alle donne e’ un messaggio che

deve coinvolgere anche le giovanissime”.

“Grazie all’impulso dell’associazione – ha concluso – ho portato

nell’Aula consiliare durante la passata legislatura il tema

delle Breast Unit, realta’ che si prendono cura del paziente a

360 gradi, che oggi in Lombardia rappresentano un’eccellenza

nella sanita'”

PIANI: FONDAMENTALE LA MEDICINA DI GENERE – “Iniziative come

questa – ha sottolineato l’assessore regionale alle Politiche

per la famiglia, Genitorialita’ e Pari Opportunita’, Silvia Piani

– sono fondamentali per diffondere sempre piu’ la cultura della

prevenzione, la cui importanza e’ ormai universalmente

riconosciuta. In questi mesi ho avuto modo di partecipare a

numerose iniziative focalizzate, in particolare, ad approfondire

le tematiche relative medicina di genere, ribadendo l’importanza

di un modello di prevenzione e cura che tenga conto delle

differenze, mettendo al centro la donna. E Regione Lombardia e’

fortemente impegnata in questo percorso, con l’obiettivo di

sviluppare servizi sempre piu’ personalizzati e all’avanguardia”.

GALLERA: PERCORSI PERSONALIZZATI E ACCURATI – All’inaugurazione

ha partecipato anche l’assessore regionale al Welfare Giulio

Gallera’, che ha ricordato che “in Lombardia sono attivi 38

centri avanzati di senologia, le Breast-unit, equipe

multidisciplinari che garantiscono la presa in carico della

paziente dalla diagnosi alle fasi successive. L’approccio

diagnostico e terapeutico nei confronti delle donne con tumore

al seno prevede percorsi di cura accurati e personalizzati”.