Sempre più di tendenza il matrimonio di lusso

Milano, 15 ottobre 2091 – Il matrimonio di lusso è sempre più di tendenza. Rendere perfetto il giorno delle nozze attraverso degli accorgimenti particolari, che lo sappiano trasformare in lusso, corrisponde sempre di più alla scelta di diverse coppie. Organizzare un matrimonio di lusso, però, non vuol dire soltanto spendere più denaro del dovuto, ma significa saper scegliere con gusto ed eleganza, anche per quanto riguarda i dettagli. In particolare questa regola vale se abbiamo degli ospiti particolarmente esigenti, di cui non vogliamo deludere le aspettative. Ma come possiamo fare? Ecco quali sono i consigli da seguire.

Il servizio fotografico

È davvero importante poter contare su un elegante servizio fotografico, come quelli di cui puoi trovare gli esempi sul sito giacomoterracciano.it. Senza dubbio un servizio fotografico scelto con particolare gusto può darti anche la possibilità di ricordare nel tempo il giorno più bello della tua vita.

Fatti consigliare da un professionista, in modo che le tue non siano soltanto delle semplici foto, ma corrispondano a criteri di fascino e di eleganza.

La location

Anche la location scelta per le nozze ha la sua importanza. Se vuoi fare un matrimonio di lusso, scegli un percorso che sia in grado di regalare a te e ai tuoi invitati un’esperienza unica. Sono diversi gli ambienti che puoi scegliere per sposarti, in modo da essere originale.

Per esempio le dimore storiche, gli edifici valorizzati attraverso ristrutturazioni particolari possono costituire delle ottime idee, specialmente se gli ambienti vengono personalizzati con una certa creatività.

Le luci

Le luci possono davvero contribuire a rendere l’atmosfera particolarmente invitante. Spesso costituiscono un elemento che viene trascurato. Eppure per il tuo matrimonio di lusso devi scegliere delle luci in grado di creare un certo impatto sugli invitati.

Cerca di fare un uso sapiente soprattutto delle luci colorate e concentrati su alcuni punti in particolare, a cui vuoi dare una certa rilevanza. Per esempio un’idea molto originale è quella di illuminare con focus diretti sui tavoli, utilizzando luci calde che rendono l’atmosfera particolarmente accogliente.

Il banchetto di nozze

Il banchetto previsto per il ricevimento dopo la cerimonia nuziale deve saper stuzzicare il gusto degli invitati. D’altronde è un momento molto importante della festa delle nozze, perché è un momento di convivialità che tutti vogliono passare assieme.

Per esempio per un matrimonio di lusso potrebbe essere essenziale scegliere delle isole tematiche per tradizioni o per specialità gastronomiche. In questo modo gli invitati possono scegliere secondo il loro gradimento e hanno la possibilità di trovare dei piatti molto particolari. Non dimenticare soprattutto l’angolo dedicato al dessert, che costituisce sempre un momento essenziale del ricevimento.

I confetti

Per la scelta dei confetti c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Non trascurare questo dettaglio, specialmente se vuoi organizzare un matrimonio lussuoso. In fin dei conti i confetti rappresentano sempre una sorta di vero e proprio simbolo del matrimonio e non possono proprio mancare.

Anche se scegli i più classici confetti da matrimonio, come quelli a base di mandorle ricoperti da zucchero, dovresti sempre assicurarti che siano dei prodotti realizzati con ingredienti eccellenti.

Poi ci sono dei gusti molto particolari che puoi scegliere per dare un tocco di originalità. Basti pensare per esempio a quelli al cioccolato. Non per forza i confetti devono essere abbinati alle tradizionali bomboniere, ma se scegli di regalare degli oggetti particolare ai tuoi invitati e hai tanto budget a disposizione, se vuoi organizzare un matrimonio di lusso, potresti scegliere degli oggettini d’argento, che certamente saranno molto graditi.

Ricordati di abbinare bene gli oggetti ai confetti e di organizzare in maniera perfetta il tavolo della confettata. Per fare un certo effetto, addobba il tavolo in maniera scenografica, non trascurando che il tutto sia in armonia. Indica e specifica con delle targhettine i vari tipi di confetti che hai messo a disposizione.