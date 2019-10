SPORT E SOLIDARIETA’, FONTANA: ‘SEGUI IL CUORE’ OTTIMA INIZIATIVA, OSPEDALE DEL PONTE SIA RIFERIMENTO NEONATOLOGIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2019 – Golf e solidarieta’. Un binomio vincente

che vede in campo professionisti ed amatori per aiutare i

bambini prematuri. Il progetto si chiama ‘Segui il cuore’, e’

organizzato dal Lions Golfisti Varese, con il patrocinio di

Regione Lombardia e della Federazione italiana Golf, ed e’ stato

presentato questa mattina, a Palazzo Pirelli dal presidente

della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore

regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi.

Presenti, tra gli altri, anche l’allenatore della nazionale

femminile di Golf, Roberto Zappa, il consigliere regionale della

Federazione Golf, Sergio Sala, il presidente del Lions Golf

Varese Alessandro Perucchini e il direttore generale dell’Asst

Sette Laghi Varese Gianni Bonelli.

GARA DI BENEFICENZA – La gara Pro-Am, con la formula di gioco

Louisiana a 5, si svolgera’ giovedi’ 24 ottobre al Golf Club

Varese di Luvinate. Il ricavato della manifestazione sara’

devoluto al progetto ‘Banca del latte’ del reparto di

Neonatologia dell’ospedale Dal Ponte di Varese per l’acquisto di

un frigo specializzato per il mantenimento del latte materno e

due carrelli in carbonio appositi per alloggiare il frigo.

OSPEDALE DEL PONTE, RIFERIMENTO PER LA NEONATOLOGIA –

“Organizzare una gara di golf a scopo benefico – ha detto il

presidente Fontana – e’ un’ottima iniziativa. Tutti insieme

dobbiamo far diventare il ‘Del Ponte’ l’ospedale di riferimento

per la Neonatologia, non solo di Varese ma di tutta la zona e

anche della vicina Svizzera”.

GOLF E SOLIDARIETA’ BINOMIO VINCENTE – “L’evento sportivo, che si

coniuga con la solidarieta’, – ha sottolineato l’assessore

Cambiaghi – e’ un’iniziativa lodevole, che va portata avanti per

far conoscere lo sport, la solidarieta’ e le bellezze della

nostra Lombardia. Questa volta lo scopo benefico della

manifestazione e’ a favore dei neonati, che oggi sono aiutati a

crescere con il progetto della Banca del latte, ma che, tra

qualche anno, potrebbero essere loro stessi sportivi e

soprattutto giocatori di golf”.

RIFORMA PROFESSIONISMO SPORTIVO – “Tutti insieme dobbiamo

portare avanti anche un’altra battaglia, altrettanto importante,

quella della Riforma del professionismo sportivo – ha proseguito

Martina Cambiaghi -. Pochi giorni fa ho partecipato con il

presidente Fontana alla consegna delle borse di studio negli Usa

per le ragazze azzurre che giocano a golf. Potranno cosi’

continuare a giocare a golf e studiare, ma e’ necessario che in

Italia passi il provvedimento che possa presto eliminare le

differenze tra sportivo professionista uomo e sportiva

professionista donna”. “Di questo – ha concluso l’assessore – mi

faro’ portavoce al Governo”.