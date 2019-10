QUALITA’ ARIA. ACCORDO REGIONE E COMUNE: ‘SCATOLA NERA’ MOVE-IN UTILIZZATA A ANCHE A MILANO, CONSENTIRA’ ACCESSO AD AREA B

CATTANEO: SODDISFAZIONE, PROSSIMI INCONTRI PER DEFINIRE DETTAGLI

Milano, 15 ottobre 2019 – La Regione Lombardia e il Comune di

Milano hanno trovato l’accordo che consentira’, a chi installera’

il dispositivo ‘Move-in’ sulla propria auto, di percorrere un

certo numero di km all’interno di Area B.

Questo il principale esito del Tavolo Aria, presieduto

dall’assessore all’Ambiente be Clima della Regione Lombardia,

Raffaele Cattaneo, e al quale hanno partecipato i rappresentanti

dei comuni e delle province interessati dalle limitazioni alla

circolazione dei veicoli inquinanti e delle associazioni di

categoria.

“Abbiamo definito un accordo politico con il Comune di Milano e

in generale con i Comuni lombardi – ha spiegato Cattaneo – nella

prospettiva di poter utilizzare Move-in nelle zone a traffico

limitato motivate da ragioni ambientali come e’ area B a Milano,

al fine di garantire ai cittadini semplicita’ e uniformita’ di

regole. Abbiamo bisogno di comportamenti virtuosi e rispettosi

per l’ambiente, ma con regole facilmente comprensibili per i

cittadini. Nei prossimi giorni, in sede tecnica, definiremo le

modalita’: all’interno di queste zone come Area B si potra’

percorrere solo una parte della deroga chilometrica complessiva

che Move-in consente. Ad esempio, dei 7.000 km consentiti in

tutto il territorio oggetto di limitazioni in Regione Lombardia

ai veicoli Diesel Euro 3, se ne potra’ percorrere solo una certa

percentuale all’interno di queste aree oggetto di ulteriori

limitazioni, come area B. Ho proposto il 30% e nei prossimi

gironi definiremo i contenuti specifici. L’auspicio sarebbe

riuscire ad avere l’operativita’ per gennaio 2020”.

ADESIONI A MOVE-IN – L’assessore Cattaneo ha illustrato i dati

di adesione al progetto Move-in a due settimane dall’avvio del

progetto: “I dati sono molto interessanti: il totale delle

adesioni si attesta a 3.372 veicoli e un terzo di questi, 1.133

sono gia’ stati installati e sono operativi. Sono soprattutto le

Auto euro 3 diesel maggiormente interessate, con adesioni pari a

2479. Evidentemente sono i possessori di auto piu’ recenti che

hanno maggiormente bisogno di poterle utilizzare e sono piu’ in

difficolta’ a sostituirle”.

ACCORDO CON COMUNI CON ZTL (TIPO AREA B) – “Laddove esistono

ulteriori limitazioni alla circolazione legate alle classi

veicolari – ha aggiunto – abbiamo pensato di prevedere che i

veicoli possano circolare per una percentuale della deroga

chilometrica concessa con Move-in, quindi per un numero limitato

di chilometri rispetto alla deroga complessiva”.