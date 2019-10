24-26 ottobre, Salone Franchising Milano: tre giorni di convegni, seminari e formazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – Tre giorni di convegni, seminari e formazione. Anche quest’anno torna il Salone Franchising Milano, Fieramilanocity 24-26 ottobre, la manifestazione leader in Italia per il mondo del franchising e l’appuntamento più importante per coloro che guardano al futuro per intraprendere un’attività commerciale con particolare attenzione alle soluzioni più innovative. Un’edizione organizzata da Fandango Club, agenzia di live communication, dove saranno presenti 200 marchi, tra cui le principali catene distributive del commercio in affiliazione, e sono attesi oltre 15mila visitatori.

È il Ret@il Innovation Forum l’appuntamento clou della 34esima edizione del Salone Franchising Milano. Un’arena di discussione, realizzata in collaborazione con Jakala, la prima martech company italiana che offre supporto in ambito strategico, analytics, digital e technology, per vivere e scoprire le più importanti e innovative proposte del mercato retail.

 Per tutti tre i giorni, dalle ore 11:00 fino alle 16:00, relatori d’eccezione italiani ed internazionali e aziende leader del settore si alterneranno sul Palco Centrale del Salone Franchising Milano, parlando delle nuove frontiere tecnologiche per la crescita delle reti, di Social Selling, di come lanciare un nuovo format in Italia e all’estero anche trattando l’evoluzione normativa.

Confermata una delle attività storiche del Salone, la Franchising School. Una vera e propria scuola gratuita dove gli organizzatori mettono a disposizione dei visitatori i massimi esperti del settore con lo scopo di introdurre, spiegare e divulgare informazioni sul mondo del franchising.

 Un programma fitto di incontri. Per tutte e tre le giornate il palinsesto della scuola del franchising si ripete, dalle ore 10.30 alle 18.00, con sessioni dedicate a come diventare franchisee, come aggiungere valore al proprio business attraverso Linkedin e il Social Selling (Professional Personal Brand), come evitare contratti capestro e truffe e come avviare e gestire una rete in franchising.

Sempre in ambito formativo e di diffusione della cultura del settore, il Salone Franchising Milano ripropone F-4you, un servizio di consulenza gratuito dove espositori e visitatori hanno la possibilità di incontrare professionisti e ricevere suggerimenti e pareri per fare il primo passo verso una nuova attività o per svilupparne una già avviata.

 Ogni giorno saranno disponibili sotto prenotazione tre tipi di FDesk: nel Desk Business Ideas si potranno ottenere indicazioni in merito a progetti di business e chiedere consigli su come costruire un proprio marchio o sviluppare una strategia marketing efficace; nel Desk Finanziamenti sarà possibile ricevere informazioni sulle pratiche di accesso al credito per l’avvio dell’attività; nel Desk Counseling si potrà verificare con un gruppo di counselor la propria motivazione e attitudine al fare impresa e fare chiarezza sui passi da compiere.

Infine, torna anche Re.Start – Smart Up Your Business, ideato con lo scopo di valorizzare e premiare le migliori idee di business in ambito retail e franchising partorite dalle giovani menti più intraprendenti, creative e innovative attualmente in circolazione. Un format destinato a diventare un appuntamento fisso per chi ha intenzione di realizzare la propria impresa con l’avvallo dei maggiori esperti del settore che andranno a comporre la giuria chiamata ad assegnare i premi in tre categorie: Best Business Idea, Best Technology & Innovation e “Creative Idea” Special Prize by IED.

Redazione