BAREGGIO – IL SINDACO A FIANCO DEI DIPENDENTI CNH

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 16 ottobre 2091 – Ieri sera il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha partecipato al Consiglio comunale aperto di Pregnana Milanese sul caso della Cnh (ex Iveco). “La vicenda – ha spiegato Colombo – riguarda purtroppo anche alcuni miei concittadini. In nome unicamente di un maggiore profitto, la proprietà ha deciso di smantellare uno stabilimento che funziona e che dà lavoro a circa 300 persone del territorio. Sono in contatto costante con Regione Lombardia, in particolare col consigliere Silvia Scurati che si è interessata da subito al caso, e supporterò ogni iniziativa volta alla difesa dei lavoratori, a cui va tutta la mia solidarietà”.

Redazione