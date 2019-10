Ceriano Laghetto. Anche dal Piemonte e da Verona per la StraBrollo

(mi-lorenteggio.com) Ceriano L,, 16 ottobre 2019. E’ stata una bella mattinata di sport e divertimento, quella vissuta domenica da oltre 1200 appassionati podisti che hanno risposto all’appello del gruppo Aido “Alex Bisaggio” di Ceriano Laghetto, organizzatore della StraBrollo, giunta alla settima edizione. Tra loro anche un gruppo proveniente dal Piemonte ed un altro dalla provincia di Verona. Nonostante la concomitanza di altre manifestazioni simili a breve e media distanza, che hanno attirato l’attenzione di molti appassionati del settore, l’evento della frazione cerianese non può che considerarsi un grande successo, come conferma Felice Bisaggio, presidente Aido di Ceriano Laghetto. “E’ stata una gran bella manifestazione con tantissima gente che è rimasta contenta per l’organizzazione, grazie al grandissimo lavoro dei nostri volontari, impegnati prima, durante e dopo l’evento” -commenta Bisaggio. “Una mattinata davvero molto coinvolgente, in cui è andato tutto benissimo e per il quale devo fare i complimenti, da partecipante, agli organizzatori” -dice il sindaco Roberto Crippa. “La Strabrollo è un evento ormai consolidato, che raccoglie sempre maggiori consensi ed è il frutto del grande impegno e della passione degli organizzatori del gruppo podisti Aido a cui vanno i complimenti e i ringraziamenti” -aggiunge il consigliere comunale delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. Come sempre in questo tipo di manifestazione, si premiano i gruppi più numerosi. Proprio gli ospiti venuti da più lontano, dell’Asd Olimpia Club Vigasio (Vr) hanno ottenuto il primo premio con ben 53 iscritti, al secondo posto gli “Original 65” del Villaggio Brollo in 52 e terzo il Gap Avis di Lazzate con 44 iscritti.

V.A.