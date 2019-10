Corsico. Lega: “Mancata concessione dei patrocini: un danno per le associazioni corsichesi”

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 16 ottobre 2019 – “Appare del tutto incomprensibile, anche alla luce degli accertamenti conclusi proprio dalla commissione prefettizia, la decisione del Commissario a non volere più concedere contributi economici e patrocini alle associazioni locali.

Una scelta ingiustificata che arrecherà sicuramente un danno a centinaia di volontari del territorio che con le poche risorse a disposizione hanno sempre trovato nell’amministrazione comunale un punto di riferimento per organizzare le varie iniziative.

Scelta che risulta ancora più non condivisibile visto che proprio nel 2017 l’amministrazione Errante decise saggiamente di rivedere l’intero regolamento per l’assegnazione di contributi e patrocini in modo da premiare seriamente chi ne aveva diritto.

Proprio per queste ragioni siamo accanto ai nostri volontari e intendiamo chiedere al Commissario un incontro per rivedere questa presa di posizione” la nota della Sezione Lega Corsico.

Redazione