EMOZIONI DAL MONDO 2019 : ECCO IL PROGRAMMA E LE ANTICIPAZIONI DI QUESTA 15° EDIZIONE

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del 15° Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” e, mentre al quartier generale di S. Paolo d’Argon fervono i preparativi per quella che si prospetta essere un’edizione davvero interessante, viene reso noto il programma completo e ufficiale della manifestazione.

Come da tradizione, l’accoglienza degli ospiti stranieri e italiani avverrà già nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019. Come meta della prima visita si è scelta la centrale idroelettrica Alessandro Taccani di Trezzo sull’Adda. L’idea per la visita nasce come naturale prosecuzione di quella svoltasi nel 2013 presso il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda (la centrale elettrica oggi proprietà di ENEL, infatti, venne fondata nel 1894 dallo stesso Cristoforo Benigni Crespi già proprietario del cotonificio e ideatore del villaggio operaio oggi sito UNESCO). A chiudere la prima giornata, la cena di benvenuto che vedrà riunirsi in un primo appuntamento gli oltre 80 giudici giunti a Bergamo dai 4 angoli del globo per le degustazioni.

Degustazioni che costituiscono il vero cuore pulsante del Concorso e che anche quest’anno si svolgeranno nella mattinata di venerdì. La location scelta per quest’edizione è la nuova Fiera di Treviglio. Le sette commissioni miste di giudici (tecnici, produttori, sommeliers e giornalisti del settore) si troveranno a degustare oltre 200 campioni prodotti in più di 20 nazioni. Come da regolamento i vini ammessi al Concorso sono merlot, cabernet, tagli dei due vitigni o incroci di uno o più dei vitigni (premiati con la speciale menzione “Premio Incroci”). Nel corso del pomeriggio di venerdì 18 ottobre si è scelto di coinvolgere gli ospiti in due attività decisamente inedite.

Nel primo pomeriggio avranno modo di visitare la sede dell’azienda SAME DEUTZ FAHR e il relativo archivio storico.

In serata, invece, l’Accademia Carrara (il museo più grande di Bergamo e uno dei più importanti del nord Italia) aprirà eccezionalmente le sue porte per gli ospiti di “Emozioni dal Mondo” che potranno godere in esclusiva di una serata di gala nelle sale dell’Accademia nelle quali è allestita la mostra Arte di Moda, che raccoglie a Bergamo 35 tra i più belli e preziosi foulard disegnati dal genio di Vittorio Accornero (la sua opera più famosa è forse il foulard Flora disegnato per Grace Kelly e realizzato dalla Maison Gucci).

Come da tradizione “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” si chiuderà sabato mattina (ore 9.30) presso la Fiera di Bergamo con una tavola rotonda dal titolo irriverente e volutamente provocatorio “Il marketing attuale del vino: contraddizioni vincenti o convincenti illusioni?” condotto da Andrea Casadei, business developer and strategies at H-Farm.

Al termine della tavola rotonda, che non mancherà di sollevare interessanti questioni, verranno annunciati i vini vincitori del 15° Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”.

Gli stessi vini saranno i protagonisti del banco d’assaggio in collaborazione con la ONLUS NEPIOS aperto per l’occasione al pubblico presso gli spazi della Fiera di Bergamo in contemporanea alla manifestazione FORME. Il pubblico che si presenterà all’ingresso della Fiera con l’invito del Consorzio Tutela Valcalepio avrà la possibilità di accedere al quartiere fieristico con un contributo di soli 0.10€. Il banco d’assaggio rimarra aperto sabato 19 otobre 2019 dalle 14.30 alle 19 e domenica 20 ottobre 2019 dalle 11 alle 19.