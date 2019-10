Festival della Mostarda di Cremona: manca poco!

(mi-lorenteggio.com) Cremona , 16 ottobre 2019 – La mostarda, grande classico della tradizione gastronomica lombarda, torna protagonista a Mantova e a Cremona in occasione della 5a edizione del Festival della Mostarda per due weekend all’insegna di tante novità e iniziative collaterali.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento nato dalla collaborazione fra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e le Camere di Commercio di Cremona e di Mantova, con il supporto dei Comuni di Cremona e di Mantova, della Strada del Gusto Cremonese, del Touring Club, dell’Accademia Italiana della Cucina, della Federazione Italiana Cuochi, dell’Unione Cuochi di Regione Lombardia, dell’ERSAF – Regione Lombardia e dell’Istituto “Luigi Einaudi”, intende riportare all’attenzione un prodotto antico della cucina lombarda rivisitato in chiave moderna attraverso due weekend consecutivi all’insegna di degustazioni, show cooking e cultura.

Nei luoghi più suggestivi di entrambe le città i visitatori saranno accolti da un fitto calendario di iniziative per riscoprire non soltanto il patrimonio culinario ma anche quello artistico nella cornice di due delle più belle mete della regione Lombardia.

L’intento della quinta edizione è proprio quello di valorizzare il territorio e gli aspetti storico-culturali che fanno di un prodotto un’eccellenza gastronomica di rilevante importanza per la tradizione italiana.

Si comincia da Mantova domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con la Mostra mercato e le degustazioni a base di mostarda presso la Loggia del Grano di Palazzo Andreani dove saranno presenti aziende provenienti da diversi territori lombardi che proporranno le loro eccellenze gastronomiche declinate sia nelle ricette della tradizione sia nelle forme della ricerca e innovazione di questo prodotto culinario versatile e apprezzato in Italia e all’estero.

Nel weekend successivo, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019, il Festival si sposterà nella cornice di Cremona con l’apertura del Villaggio della Mostarda e del Palamostarda nei Giardini Pubblici di Piazza Roma, dove non mancheranno numerose iniziative dedicate ai visitatori di tutte le età tra cui show cooking, degustazioni, musica dal vivo, laboratori per bambini Mostarda Kids e talk show.

Principale novità di questa edizione del Festival della Mostarda è la partnership con Explora e InLombardia che offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico e culturale di due mete imperdibili della regione e di ricevere un timbro sul Passaporto #inLombardia.

Presso le postazioni dedicate, presenti durante le giornate della manifestazione, a Mantova e a Cremona, i visitatori potranno condividere i momenti più belli dell’evento utilizzando gli hashtag #ilPassaporto e #inLombardia.

L’edizione 2019 si tinge di verde

Per la prima volta ERSAF (Ente di Regione Lombardia per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste) partecipa al Festival della Mostarda.

Accogliendo la richiesta pervenuta dalla Camera di Commercio di Cremona, fornirà una ventina di piante alle iniziative in programma a Cremona. Sarà un vero e proprio ‘bosco della mostarda’ dove nei giardini di Piazza Roma accanto al Palamostarda, si potranno ammirare gli alberi da frutto di pere e mele: elementi fondamentali per la Mostarda. Una presenza importante questa perché gli arbusti conservati oggi nel vivaio di Curno (BG) gestito da ERSAF, provengono dal sito di EXPO MILANO 2015: l’evento più importante, su scala planetaria, che ha messo al centro dell’attenzione il cibo. Le piante che arriveranno nella città lombarda rappresentano così una congiunzione ideale, ma anche concreta e reale, tra quell’importantissimo evento e le attuali manifestazioni cremonesi e mantovane sul cibo. ‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’, tema dell’edizione italiana e lombarda dell’Esposizione Universale viene così declinato a Cremona attraverso queste piante, simbolo dell’energia della vita e dell’importanza del cibo di qualità.

Festival della Mostarda: il commento dei rappresentanti istituzionali

“Un evento che ‘racconta’ le tradizioni enogastronomiche di Cremona, Mantova e della nostra Lombardia e al tempo stesso esalta le eccellenze di una terra ricca di storia e attrattività, dalle prelibatezze culinarie all’arte sino alla musica. Eventi come il ‘Festival della Mostarda’ rappresentano un ottimo strumento di marketing territoriale: la valorizzazione dei prodotti locali e la scoperta di sapori unici permettono a migliaia di visitatori di apprezzare una Lombardia dai mille volti e sempre più attrattiva in ambito turistico grazie anche all’efficienza organizzativa, a servizi di alto livello e alla qualità delle proposte” commenta Lara Magoni – Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia.

“Grazie all’impegno delle nostre imprese e ai loro prodotti – dichiara Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona – riusciamo a condividere le bellezze naturalistiche e storico-artistiche della città di Cremona con un numero sempre maggiore di turisti. I dati hanno infatti evidenziato che il turismo enogastronomico è in forte crescita in Italia (+48% di interesse nell’ultimo anno – Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2019). È importante quindi seguire la scia di questa tendenza positiva dello “shopping del gusto”, e siamo sicuri che il Festival della Mostarda ci aiuterà a farlo. La mostarda è da sempre uno dei prodotti simbolo di Cremona, in grado di identificare la città grazie alle tradizioni e alla storia ad essa legate. Andando oltre il valore simbolico di questo prodotto, è da sottolineare anche la sua rilevanza economica sul territorio grazie alla copiosa disponibilità di materie prime di ottima qualità. Quello a cui puntiamo è incrementare questo valore incentivando nuove modalità di impiego che ne destagionalizzino il consumo e puntando sull’export. In questo senso mi fa piacere ricordare che gli ultimi dati disponibili sulle esportazioni – riferiti al secondo semestre 2019 – confermano un ottimo risultato a livello provinciale dei dati dell’alimentare”.

“Il successo delle precedenti edizioni del “Festival della Mostarda” dimostra che la manifestazione, dedicata a una delle eccellenze della plurisecolare tradizione culinaria mantovana e cremonese, è attesa e molto gradita dal pubblico.

A Mantova, nella Loggia del Grano di Palazzo Andreani, sede storica della Camera di Commercio, antico luogo delle contrattazioni del mercato, una sorta di piazza coperta nel cuore del centro storico della città, troveranno accoglienza gli espositori che proporranno le loro mostarde accompagnate da piacevoli degustazioni, in abbinamento anche con altri prodotti.

Un programma che, questo è il nostro auspicio, ancora una volta incontrerà il gradimento di un pubblico di visitatori eterogeneo che è sempre accorso numeroso, per assaggiare, conoscere e acquistare questa prelibatezza che accompagnava già secoli fa le pietanze sulla mensa dei principi Gonzaga e ancor oggi rappresenta, con le carni e i formaggi del nostro territorio, un abbinamento unico e irripetibile. In questo senso la manifestazione punta alla valorizzazione di un prodotto tipico che rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione in cucina, senza trascurare il significativo

indotto economico che la mostarda riscuote per i crescenti volumi di vendita sui mercati, anche all’estero” commenta Carlo Zanetti, Presidente della Camera di Commercio di Mantova.

Ricette, curiosità e aggiornamenti sul Festival della Mostarda sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento e sulle pagine Instagram e Facebook della manifestazione.

(foto Istituto Einaudi di Cremona)