Gaggiano. Incidente a Vigano, atterrato l’elisoccorso

(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 16 ottobre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, nella frazione di Vigano, per un incidente lungo la S. P. 38, un ragazzo di 20 anni e un uomo di 50 anni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, giunto con un’automedica e l’elisoccorso, giunto da Alessandria. Stando alla prime informazioni, uno dei feriti è stato trasportato in elicottero in ospedale, l’altro in codice giallo in ambulanza. In fase di accertamento la dinamica. Per permettere le operazioni di soccorsi il tratto stradale è bloccato.

Seguono eventuali aggiornamenti.

V. A.