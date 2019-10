GIORNATA MONDIALE ALIMENTAZIONE, REGIONE PRONTA A ISTITUIRE OSSERVATORIO SULLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

ASSESSORE ROLFI: LOTTA ALLO SPRECO PASSA DA EDUCAZIONE ALIMENTARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – La Regione Lombardia e’ pronta a

istituire l’Osservatorio regionale sulla ristorazione

collettiva. Lo ha annunciato l’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi,

intervenendo al convegno ‘Educazione agroalimentare per il

diritto al cibo e contro lo spreco’ organizzato a Palazzo

Pirelli in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione.

MENSE: ESPERIENZE POSITIVE E RETE LOCALE – “Raccoglieremo tutte

le esperienze del territorio – ha affermato Rolfi – valorizzando

quelle positive gia’ esistenti e coinvolgeremo le rappresentanze

del mondo della scuola, delle famiglie e del mondo agricolo per

puntare sulla qualita’ dei prodotti alimentari che finiscono

nelle mense lombarde”.

FILIERE E PRODOTTI A CORTO RAGGIO – “Bisogna puntare su criteri

qualitativi – ha proseguito – e valorizzare i prodotti e le

filiere locali nei bandi per la gestione delle mense pubbliche.

L’agricoltura lombarda puo’ contribuire ad aumentare la qualita’

dei prodotti delle mense e puo’ essere un player fondamentale per

la ristorazione collettiva”.

I NUMERI – Secondo i dati Istat nella regione Lombardia sono

700.000 le persone che vivono in poverta’ assoluta, circa il 7%

della popolazione regionale, di cui 220.000 assistite da Banco

alimentare. Uno su quattro ha un’eta’ inferiore ai 15 anni e uno

su due e’ italiano.

EDUCAZIONE CONTRO LO SPRECO – “L’educazione e’ la prima soluzione

al problema dello spreco alimentare, perche’ contribuisce a dare

valore sociale ed economico al cibo. Per questo – ha concluso

l’assessore – vogliamo agire con istituti scolastici e con i

genitori per fare in modo che si diffonda una nuova cultura

dell’alimentazione”.