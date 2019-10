La Città metropolitana in Europa col progetto LUIGI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – La Città metropolitana è divenuta capofila di un importante progetto europeo, il Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures (LUIGI), che vede coinvolti quattordici partners da cinque paesi europei che coprono tutto l’arco alpino (dalla Francia alla Slovenia, passando per Svizzera, Austria e Germania) per un valore complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro.

L’obiettivo del progetto è quello di proporre soluzioni che consentano di rafforzare il legame tra l’ecosistema alpino e i grandi centri urbani/rurali posti ai piedi delle Alpi, riconoscendo e valorizzando i benefici delle infrastrutture verdi tra aree montane e centri urbani e il loro potenziale per lo sviluppo di una economia sostenibile, basata su servizi eco sistemici che assicurino una migliore qualità della vita e un ambiente urbano più vivibile. In particolare LUIGI offrirà concrete soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale delle nostre colture e valorizzerà i prodotti autoctoni, motori delle biodiversità, attraverso modelli di business e concreti esempi di applicazione da rivolgere a decisori politici e alle imprese del territorio.

Inoltre, il progetto rappresenta anche un’opportunità di studio del contenimento dell’impatto ambientale che scaturirà dall’evento olimpico Milano-Cortina 2026.

LUIGI è risultato tra i quindici progetti finanziati dalla quarta ed ultima call della misura Interreg Spazio Alpino, uno dei più prestigiosi Bandi di finanziamento tra le misure interregionali, e si colloca nell’Action group 7 di EUSALP (la macroregione alpina); un accordo che punta a promuovere una gestione sostenibile dell’energia e delle risorse naturali e culturali e la protezione ambientale del territorio, ad aumentare lo sviluppo del territorio favorendo una mobilità sostenibile, una rafforzata cooperazione accademica tra i paesi e le regioni che ne fanno parte, nonché lo sviluppo di servizi, trasporti e infrastrutture per la sua comunicazione. Nel corrente anno la presidenza di EUSALP è in carico alla Lombardia. La scadenza è prevista per giugno 2022.

Oltre al progetto LUIGI, la Città metropolitana ha aderito a Metrex, un network europeo che fa delle aree metropolitane il cuore della propria azione, considerandole sempre più decisive su diversi fronti: dall’accelerare lo sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo, al rafforzare la posizione dell’UE nel mondo; dall’attrarre talenti e capitali, al fornire un ambiente competitivo e di sostegno all’innovazione, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo delle imprese.

Metrex costituisce la prima esperienza associativa della Città metropolitana di Milano a livello internazionale nei temi indicati, che ben posiziona l’Ente tra amministrazioni di pari livello.

Continua l’impegno della Città metropolitana nella costruzione di una rete europea di città e regioni metropolitane per scambio di conoscenze, competenze ed esperienze in materia di sviluppo socio-economico, e non solo.

