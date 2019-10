Milano. Consegna gratuita dei farmaci per gli over 65 nei mesi più freddi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – Torna a Milano per il terzo anno, dopo aver fatto già tappa a Prato e Bologna, il tour d’autunno del Social Camper, la struttura itinerante nata dalla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, pensata per portare tra i cittadini la cultura della prevenzione e della salute. Dopo una breve pausa estiva, i farmacisti e gli specialisti a bordo del camper sono ripartiti per eseguire tanti esami e a fornire nuove consulenze in 17 appuntamenti che toccheranno i diversi municipi della città di Milano e, nei restanti 18, anche i comuni di Bologna, Prato e Cremona.

A promuovere il progetto sono stati l’Assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, che ha raccolto il progetto lanciato dall’ex assessore Pierfrancesco Majorino, il Direttore Vendite Retail Admenta Italia S.p.A Arianna Furia, l’agenzia Energie Sociali Jesurum e diversi partner privati che hanno consentito, per il terzo anno, di rinnovare a costo zero per l’amministrazione questo progetto di welfare “pubblico-privato”.

Molteplici i temi che saranno affrontati in questa fase “autunnale”, con particolare attenzione ad argomenti di stretta attualità e a giornate dedicate alla cultura della prevenzione, alla cura della pelle, al benessere della mamma e del bambino, al respiro, ai vaccini antinfluenzali, alla prevenzione e benessere sessuale, all’ipertensione e all’aderenza alla terapia.

Sempre attraverso materiale informativo e divulgativo presente nelle tappe del Social Camper, sarà possibile inoltre conoscere il nuovo servizio, offerto agli over 65 milanesi da LloydsFarmacia in collaborazione con Bayer, che nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio potranno usufruire della consegna gratuita dei farmaci a domicilio. A bordo del Social Camper a Milano saranno presenti anche la rete antiviolenza e gli operatori di WeMi per aiutare tutti i cittadini a trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e migliorare la qualità della propria vita attraverso la rete dei servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano, in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore.

“Diffondere la cultura della prevenzione e della salute – dichiara l’Assessore alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – è uno degli obiettivi più importanti che deve perseguire l’Amministrazione, di concerto con la Regione Lombardia. Quella del Social Camper è una iniziativa che va in questa direzione e che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale e possa essere un’opportunità soprattutto per i cittadini che ne beneficiano. Per questo motivo ringraziamo Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia che rendono possibile questo tour che ci aiuterà a portare nei quartieri e a far conoscere anche i servizi del Comune di Milano, come WeMi e quelli che si occupano del contrasto alla violenza di genere”.

Il Social Camper tra maggio e luglio ha già realizzato 28 fermate tra Milano, Bologna, Prato e Cremona, offrendo a migliaia di cittadini consulenze ed esami gratuiti, oltre a consigli e materiali informativi utili per sensibilizzare in tema di salute e benessere della persona. Da quest’anno, inoltre, grazie all’ulteriore impegno del Gruppo ADMENTA Italia, per i cittadini milanesi sono stati organizzati 10 ulteriori incontri informativi presso le piscine MilanoSport della città per illustrare le regole per una corretta e sana esposizione al sole e per conoscere e approfondire tematiche legate alla cura e al benessere della pelle e sono stati potenziati i servizi di welfare con la possibilità per gli over 65 di richiedere la consegna a domicilio delle medicine durante i mesi estivi. In virtù del successo riscontrato, il servizio di consegna gratuita dei farmaci proseguirà per i mesi freddi: a dicembre, gennaio e febbraio LloydsFarmacia, in collaborazione con Bayer, offrirà a Milano agli over 65 un servizio di consegna domiciliare gratuita dei medicinali, con, quando necessario, il ritiro della ricetta dal proprio medico di medicina generale.

Un progetto sempre più ampio, quello del Social Camper, che da tre anni attraversa Milano e altri Comuni d’Italia per promuovere capillarmente sul territorio una cultura della prevenzione attraverso consulenze ed esami gratuiti, come l’analisi dello stato di salute della pelle e del capello e la misurazione della pressione e che si propone di offrire ai cittadini un autunno sempre più protetto, garantendo loro un più facile accesso ai nuovi servizi legati al benessere e alla salute.

“Siamo felici che il Social Camper abbia ripreso il proprio viaggio tra i cittadini, presso i quali ci impegnano a promuovere una maggiore attenzione e sensibilità verso i temi legati alla cura della persona – ha commentato Arianna Furia, Direttore Vendite Retail Admenta Italia S.p.A – Con le tappe autunnali di questa terza edizione, che rinsalda il legame di collaborazione con il Comune di Milano, torniamo a portare tra le persone la nostra professionalità e le nostre conoscenze. Un’occasione per fare prevenzione nei luoghi del vivere quotidiano, possibile grazie al dialogo tra pubblico e partner privati”.

Prossime tappe e relativi temi trattati a Milano:

17-ott. PIAZZA XXV APRILE 10.00 – 19.00 IPERTENSIONE E ADERENZA ALLA TERAPIA

22-ott. PIAZZA GRAMSCI (fronte civico 9 – angolo via Procaccini) 10.00 – 19.00 MAMMA E BABY

23-ott. PIAZZA CADORNA 10.00 – 19.00 IPERTENSIONE E ADERENZA ALLA TERAPIA

24-ott. LARGO LA FOPPA (angolo via Statuto) 10.00 – 19.00 PREVENZIONE E RESPIRO

25-ott. PIAZZA LEONARDO DA VINCI (fronte civico 36) 10.00 – 19.00 BENESSERE SESSUALE

28-ott. VIA PADOVA 118 10.00 – 15.30 IPERTENSIONE E ADERENZA ALLA TERAPIA

29-ott. LARGO LA FOPPA – (angolo via Statuto) 10.00 – 19.00 MAMMA E BABY

30-ott. PIAZZA XXIV MAGGIO (lato Mercato Comunale)10.00 – 19.00 PREVENZIONE E RESPIRO

06-nov. PIAZZA GRAMSCI (angolo via Procaccini) 10.00 – 19.00 PREVENZIONE E RESPIRO

07-nov. LARGO LA FOPPA (angolo via Statuto) 10.00 – 19.00 BENESSERE SESSUALE

Per maggiori informazioni e aggiornamenti su temi, date e luoghi in cui il Social Camper sosterà è possibile consultare il calendario su www.lloydsfarmacia.it/social-camper