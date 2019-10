Milano. Incidente tra auto e bus

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019. Questa mattina alle ore 7,54 in via Pietro Giordani un auto con 5 persone a bordo si è schianata contro pullman ATM della linea 321, (Milano Bisceglie M1/ Buccinasco Assago Forum M) vuoto al momento dell’incidente. Coinvolte sei persone: donna 42 anni in codice rosso al Policlinico, donna 42 anni e due bimbi di 5 e 6 anni in codice giallo al san Carlo e autista del pullman in codice verde al san Paolo. Uomo di 54 anni rifiuta trasporto. Sul posto i mezzi del 118 e agenti della polizia locale.



Redazione