MILANO. NUOVO OSPEDALE SANTI PAOLO E CARLO, GALLERA: NOI IDEE CHIARE E SERIETA’, UNICA AREA INDICATA DA COMUNE NON IDONEA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – “La realizzazione del nuovo ospedale

dei Santi Paolo e Carlo e’ una priorita’ strategica. Le nostre

idee sono ben chiare e definite. Ma l’unica area segnalata dal

Comune finora si e’ rivelata “non idonea” per “vincoli ambientali

di inedificabilita'”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, in riferimento alle osservazioni di alcuni

gruppi di opposizione in Consiglio regionale sul tema

dell’ospedale unico dei Santi Paolo e Carlo.

“Un’analisi attenta e dettagliata del sistema socio sanitario

regionale, con particolare riferimento al territorio milanese –

ha aggiunto Gallera – ha prodotto quale risultato inequivocabile

la necessita’ di costruire un nuovo plesso ospedaliero che

sintetizzi l’offerta dei servizi degli attuali presidi del San

Paolo e del San Carlo anche in termini di dotazioni e macchinari

all’avanguardia. Una scelta, questa, capace di garantire una

risposta moderna, efficace, sostenibile e innovativa alle nuove

e complesse dinamiche epidemiologiche e funzionali legate alla

salute dei cittadini”.

Gallera ha ricordato anche che il primo schema di “protocollo

d’intesa” sulla realizzazione dell’ospedale unico risalga al

settembre 2017, “a seguito di un lungo e proficuo confronto con

il Comune di Milano e con il Ministero della Salute”.

Quest’opera trova copertura finanziaria nell’ambito del

rifinanziamento pluriennale nazionale contenuto nella Legge di

Stabilita’ 2019.

“Abbiamo le idee molto chiare – ha spiegato Gallera – anche

sulla destinazione degli attuali complessi che ospitano gli

ospedali San Paolo e San Carl. Il progetto legato alla

costruzione dell’ospedale unico conterra’ necessariamente

indicazioni precise sulla loro destinazione quali “presidi di

prossimita'” legati ai temi della cronicita’ e delle fragilita’.

Ben consapevoli del fatto che questi due ospedali, nel

frattempo, debbano continuare a servire un territorio molto

popolato della citta’ di Milano, abbiamo messo a disposizione 30

milioni di euro per interventi di natura strutturale e

tecnologica. E’ infatti di poche settimane fa l’inaugurazione

del modernissimo pronto soccorso del San Paolo”.

“Auspico quindi – ha concluso Gallera – che l’energia messa in

campo oggi dai consiglieri Regionali di PD e M5S nei confronti

dell’ospedale unico dei Santi Paolo e Carlo si trasformi, da

elemento critico – come avvenuto fino a ieri – in un sostegno

reale a Regione Lombardia, nel momento in cui verra’ individuata

un’area idonea e si passera’ dunque alla fase operativa”.

Redazione