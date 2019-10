Milano. Sistemazione alberi in via Filarete, Commissione in Comune

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – In occasione della seduta di oggi della Commissione del Comune di Milano, FERROVIENORD ha confermato la necessità di procedere a un intervento di sistemazione degli alberi dell’area che costeggia i binari lungo via Filarete a Milano.

“Nell’incontro odierno della Commissione del Comune di Milano abbiamo ribadito, come in tutti i precedenti incontri, che in via Filarete è necessario un intervento per garantire la sicurezza di tutti, che deve essere il primo obiettivo da salvaguardare. – ha spiegato il presidente di FERROVIENORD Paolo Nozza. – Abbiamo mantenuto la nostra posizione di ascolto e dialogo con i residenti della via, dando ulteriore disponibilità a organizzare un sopralluogo congiunto, la prossima settimana, sull’area di nostra proprietà in via Filarete, per rilevare l’ammaloramento delle piante e dare quindi seguito ai necessari lavori di messa in sicurezza”.

VIA FILARETE. DE CHIRICO (FI): TROVARE COMPROMESSO TRA SICUREZZA E AMBIENTALISMO. NO A BECERO OPPORTUNISMO

Milano, 16 ottobre 2019 – Questo pomeriggio ho partecipato alla seconda commissione di approfondimento in merito alla questione legata a via Filarete dove le piante ammalorate, prospicienti il sedime ferroviario, rischiano di crollare sui binari che portano in piazzale Cadorna. Una situazione che se si dovesse realizzare porterebbe nella migliore delle ipotesi a grossi disagi fino alla catastrofe. Ritengo sia legittimo che il comitato degli abitanti esponga le loro perplessità sull’opportunità di abbattere le 24 piante. Quello che trovo inaccettabile è il voler cavalcare strumentalmente, da parte del Movimento 5 stelle, ogni singola protesta dei milanesi, in questo caso mettendo a repentaglio la sicurezza collettiva. Cosa accadrebbe se un albero si abbattesse su un treno pieno di pendolari? Un amministratore attento deve avere la capacità politica di individuare quali sono le battaglie giuste perché il rischio è quello di esacerbare gli animi. In passato abbiamo assistito ad alcuni ambientalisti esasperati che volevano tutelare il “patrimonio arboreo” cresciuto spontaneamente sui marciapiedi. Milano non ha bisogno di questa gente!” lo afferma Alessandro De Chirico, Consigliere Comunale di Forza Italia Milano.

Redazione