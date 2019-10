OLIMPIADI 2026, ROSSI: FIN QUI FATTO UN GRAN LAVORO, ORA LA LEGGE OLIMPICA. REGIONE LOMBARDIA SI MERITA UN BEL 9

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2019 – “Sino a oggi insieme al Veneto, ai

Comuni di Milano e Cortina e al Coni abbiamo fatto un grande

lavoro. Il prossimo passo fondamentale sara’ in capo al Governo,

con la ‘Legge olimpica’. Ai Giochi invernali mancano 5 anni e

mezzo ma noi vogliamo essere pronti gia’ per il 2025: non c’e’

tempo da perdere”. Lo ha detto Antonio Rossi, sottosegretario

regionale alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi,

intervenendo oggi all’emittente televisiva nazionale

Sportitalia.

LAVORO E OPPORTUNITA’ – Nel suo intervento, Rossi ha ricordato

che la prossima riunione con il ministro Spadafora (Politiche

Giovanili e Sport) e’ prevista per il 6 novembre e che le

Olimpiadi porteranno grandi opportunita’ di sviluppo all’intero

Nord Italia. “Per l’organizzazione e la gestione di tutto

l’apparato – ha spiegato – sono previsti da qui al 2026 posti di

lavoro per oltre 1.600 persone”. Alla richiesta di assegnare un

voto alla Regione Lombardia, il sottosegretario Rossi ha

risposto: “Conquistare le Olimpiadi – ha detto – non era affatto

scontato, e’ servito un grandissimo lavoro. Per quanto svolto

sino a oggi Regione Lombardia si merita senza dubbio un ottimo

voto, direi un bel 9”.

OSSERVATORI CINESI – Intanto, al mattino, Rossi ha ricevuto una

delegazione cinese guidata da Gou Zhongwen, ministro dello Sport

della Repubblica Popolare Cinese, venuta in Lombardia per uno

scambio di idee proprio sulle Olimpiadi invernali, che Pechino

ospitera’ nel 2022. L’incontro ha seguito di poche ore quello di

ieri pomeriggio, tra lo stesso Gou Zhongwen e il Governatore

Attilio Fontana, durante il quale e’ stata condivisa la volonta’

di avviare una collaborazione in merito all’organizzazione delle

Olimpiadi. “Abbiamo illustrato al ministro il nostro masterplan

– ha chiarito Rossi al termine della riunione di oggi – e

abbiamo parlato di possibili collaborazioni tra Lombardia e

Cina, non solo per quello che riguarda le Olimpiadi, ma anche

per altri settori economici”.

DALL’ATALANTA AI GIOCHI INVERNALI – All’appuntamento di stamane

erano presenti, tra gli altri, i membri del Cio Manuela Di Centa

e Ivo Ferriani, presidente della Federazione Internazionale di

Bob e Skeleton. Con loro anche Loretta Piroia, segretario

generale FISI e l’assessore al Turismo, Sport e Qualita’ della

vita del Comune di Milano Roberta Guaineri. “Lo sport – ha

sottolineato Rossi, commentando gli esiti della visita – puo’

essere una chiave vincente per avviare molte iniziative, in vari

campi. Penso, per esempio, agli sviluppi positivi che sono

scaturiti dall’accordo di collaborazione firmato nel 2015 tra

l’Atalanta e la squadra cinese dello Yanbian, di cui la Regione

Lombardia e’ stata fondamentale promotrice e che, tra l’altro, ha

consentito decine di ragazzi della squadra della provincia dello

Jilin di allenarsi nel centro di Zingonia”.